La exposición InnovaTe convierte a la ciudad de Jaén en un escaparate de la innovación digital

JAÉN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La capital jiennense acoge hasta este viernes, 21 de noviembre la exposición InnovaTe Jaén 2025, un escaparate tecnológico donde la ciiudadanía y las empresas podrán conocer e interactuar de forma gratuita con las soluciones digitales más avanzadas de Telefónica aplicadas al turismo, la salud, la educación, la industria, la innovación, los servicios sociales o la sostenibilidad.

Desde el edificio Moneo, InnovaTe ofrece la oportunidad de conocer de primera mano, durante aproximadamente una hora de recorrido, soluciones a problemas reales basadas en tecnologías punteras como el 5G, Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial, Big Data, Realidad Aumentada, Edge Computing y servicios Cloud, entre otras.

En la inauguración, el alcalde de Jaén, Julio Millán, ha agradecido a Telefónica la elección de la capital jiennense como sede de esta propuesta que "sitúa a nuestra ciudad en el mapa de la innovación y la transformación digital y refrenda que es una ciudad de oportunidades, abierta a la tecnología y en pleno proceso de crecimiento".

Millán ha destacado que el edificio Moneo es el lugar idóneo para acoger la exposición, "ya que se ha consolidado como motor de la creación digital en Jaén, albergando proyectos vinculados al sector del videojuego, la producción de contenidos y la investigación aplicada". Para el alcalde, este edificio es "un ejemplo de cómo la apuesta por la tecnología genera empleo cualificado y se convierte en una auténtica palanca de futuro para nuestra ciudad".

Ha añadido que Jaén ha demostrado que "la tecnología tiene aquí su sitio y que existe un tejido emergente en ámbitos como los datos y la ciberseguridad". Entre los hitos de este avance, Millán se ha referido al impulso del Cetedex, el centro tecnológico adscrito al INTA, que ya está atrayendo inversiones y generando nuevas oportunidades en la provincia.

El máximo representante municipal ha animado a los jiennenses "a visitar la muestra y acercarse a un mundo tecnológico que puede parecer lejano, pero que ya forma parte de nuestro día a día".

Por su parte, el director territorial Sur de Telefónica en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Joaquín Segovia, ha agradecido la predisposición del Ayuntamiento y la colaboración del alcalde en la puesta en marcha de esta iniciativa y ha destacado que "el edificio Moneo simboliza y proyecta lo que Jaén quiere ser en materia de innovación y nueva economía".

También y ha subrayado que la revolución digital "abre grandes oportunidades para territorios conectados, con talento y potencial de crecimiento" y "en Jaén hay muy buena conectividad, tanto en la capital como en la provincia y estar conectados es el catalizador de esta economía digital".

El representante de Telefónica ha incidido en la importancia de iniciativas como InnovaTE para acercar la tecnología a las personas, formar talento y favorecer que surjan proyectos con capacidad de desarrollarse desde Jaén hacia el mundo. "Hoy, alguien con una idea puede crear desde Nueva York o desde cualquier pueblo de la provincia de Jaén exactamente con las mismas oportunidades si está conectado; ese es el potencial que debemos aprovechar", ha concluido Segovia.

Esta exposición gratuita estará abierta al público desde el miércoles 19 hasta este viernes 21 de noviembre. El horario será el miércoles, de 15,30 horas a 19,30 horas; el jueves, de 09,30 a 19,30 horas y el viernes, de 09,30 a 18,30 horas, ininterrumpidamente.