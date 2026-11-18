Asistentes a la inauguración de la exposición. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Lentes de vida' muestra en Jaén, a través de la fotografía, la resiliencia y la capacidad de superación de mujeres supervivientes a distintas formas de violencia.

El patio del Patronato Municipal de Asuntos Sociales acoge hasta el 3 de diciembre esta muestra, organizada por Aperfosa y Jaén Acoge con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el próximo 25 de noviembre.

A través de las imágenes, las participantes han podido retratarse y fotografiar espacios que consideran significativos o que constituyen referentes en sus vidas, expresando así sus emociones y compartiendo su propia mirada.

En este sentido, se trata de una propuesta que busca alejarse de la representación habitual del dolor y el sufrimiento para poner el acento en la fortaleza, la resiliencia y las oportunidades de cambio.

Así se ha puesto de relieve este miércoles durante su inauguración, que ha contado con la concejala de Asuntos Sociales, Eva Funes, y las trabajadoras sociales de Aperfosa y Jaén Acoge Michelle Aguilera y María Luz Paredes, respectivamente.

La edil ha señalado la colaboración del Ayuntamiento, a través del Patronato Municipal de Asuntos Sociales, con ambas entidades, tanto mediante la cesión del espacio expositivo como a través de la difusión del mensaje que transmite el proyecto.

"Es importante visibilizar que las mujeres que han sufrido situaciones de trata tienen oportunidades para salir adelante y reconstruir sus vidas. Son mujeres que son protagonistas de este cambio y ellas son las que tienen que, con su mirada, a través de la fotografía, enfocar qué es lo que quieren resaltar", ha afirmado.

La trabajadora social de Aperfosa en Jaén ha agradecido la colaboración municipal para hacer y ha explicado que el proyecto se ha desarrollado con mujeres supervivientes a distintas violencias en las casas de acogida de Cádiz y Córdoba, al que se ha sumado la participación de mujeres de Jaén junto a Jaén Acoge.

"La muestra permite descubrir otro punto de vista, que no es el maltrato, la tristeza, el dolor que llevan ellas, sino el punto de vista de resiliencia que han desarrollado y el cambio que han visto en sus vidas después de este proceso", ha comentado.

Aguilera ha explicado que el acompañamiento a estas mujeres se realiza a través de un equipo multidisciplinar, con atención tanto individual como grupal y terapias adaptadas a las circunstancias y los ritmos de cada una. Un proceso complejo en el que, en muchas ocasiones, se consiguen importantes avances, como acceder a un empleo o regularizar su situación de residencia en España.

También la trabajadora social de Jaén Acoge ha valorado que esta iniciativa permite visibilizar y reflexionar sobre las diferentes formas de violencia que sufren las mujeres. Ambas entidades han facilitado las herramientas y creado un espacio seguro para que las participantes puedan expresarse, compartir sus experiencias y transmitir sus mensajes.

Paredes ha recordado que Jaén Acoge "trabaja acompañando a personas inmigrantes, especialmente a mujeres que pueden encontrarse en situaciones de vulnerabilidad", y ha invitado a la ciudadanía a acercarse a la muestra "para mirar las fotografías y escuchar lo que transmiten, ya que cada imagen permite conocer una parte de la historia de sus protagonistas".