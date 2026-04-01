La exposición 'La Pasión de Cristo' supera ya en Jaén las 5.000 visitas

Exposción 'La Pasión de Cristo' - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La exposición sobre 'La vida pública, Pasión, Muerte y Resurrección y Ascensión de Jesús a los cielos', obra del belenista Rafael Expósito, supera ya las 5.000 visitas desde su apertura al inicio de cuaresma.

La muestra, que se puede contemplar en el Teatro Darymelia, en Jaén capital, destaca por "su excepcional valor artístico y su exclusividad a nivel nacional", tal y como se ha indicado desde el Ayuntamiento de Jaén.

Se compone de 44 escenas detalladas que narran el ciclo completo de la Pasión. En total son 262 figuras de barro policromado de 21 centímetros, creadas por el escultor jerezano, Ángel Arroyo, único artista en España que ha logrado representar una Pasión completa en miniatura.

Más allá de su valor cultural, esta muestra tiene un propósito solidario ya que los fondos que se recauden irán íntegramente destinados a la Asociación Síndrome de Down de Jaén.

Rafael Expósito ha expresado su satisfacción por la generosidad del público, con la esperanza de alcanzar una donación total que supere los 3.500 euros. Esta contribución se canaliza a través de la venta de su libro 'Vida pública y Pasión de Jesucristo', una obra que documenta toda esta muestra.

La exposición permanecerá abierta hasta el Domingo de Resurrección y se puede contemplar de lunes a jueves, de 11,00 a 13,00 horas y de 18,00 a 20,00 horas. Los viernes y sábados el horario es de 11,00 a 13,00 horas y de 18,00 a 21,00 horas, y el domingo, de 11,00 a 13,00 horas.