Una exposición repasará en Granada la trayectoria de Pablo Iglesias, el fundador del PSOE y la UGT

GRANADA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Fabiana Española ha presentado este jueves en el Centro Cultural de CajaGranada la exposición 'Pablo Iglesias. Ética y política', un recorrido por la trayectoria humana, intelectual y política del fundador del PSOE y la UGT, cuya vida se analiza como "referente de compromiso ético y transformación social", según ha apuntado la organización en una nota de prensa.

Organizada por la Sociedad Fabiana Española, la muestra reúne materiales, documentos, fotografías y textos cedidos por agrupaciones locales del PSOE y la UGT de la provincia, que ayudan a reconstruir la figura de Iglesias Posse como "educador de multitudes".

"Pablo Iglesias no fue solo un líder político o sindical: fue un reformador moral, convencido de que la regeneración social debía comenzar por la educación y la dignidad de los trabajadores", ha señalado el presidente de la Sociedad Fabiana Española, Antonio María Claret García. "Su legado nos enseña que la política sin ética es mera táctica, y que la ética sin acción es solo un discurso".

La exposición se anuncia con dos carteles creados por el pintor granadino Juan Vida, uno de los artistas más reconocidos de Granada, autor de una extensa obra pictórica y gráfica que abarca desde los carteles del Festival Internacional de Jazz hasta su reciente muestra 'Cachorros', en la galería Menfis.

"Nos preparó dos propuestas tan magníficas que decidimos editar ambas", ha detallado el presidente de la Sociedad Fabiana Española. "Con ellas, Juan Vida ha sabido traducir a imagen ese diálogo entre ética y política que define la vida de Pablo Iglesias".

La exposición se inaugurará en el Centro Cultural de CajaGranada el próximo día 22 de octubre y estará abierta hasta el 9 de diciembre, fecha que coincide con el primer centenario de la desaparición del líder obrero. La entrada será libre.