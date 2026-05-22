La exposición 'Ritmo y Resonancia - R&R' inaugura el festival 'Buen Tiempo 2026' de Espacio Caja Sonora

La inauguración en Granada de la exposición 'Ritmo y Resonancia - R&R' ha marcado este viernes el comienzo del festival 'Buen Tiempo 2026', una cita dedicada a la tecnología musical y la cultura dj que se celebra en Fundación CajaGranada. - FUNDACIÓN CAJAGRANADA

GRANADA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La inauguración en Granada de la exposición 'Ritmo y Resonancia - R&R' ha marcado este viernes el comienzo del festival 'Buen Tiempo 2026', una cita dedicada a la tecnología musical y la cultura dj. La muestra, concebida como el punto de partida conceptual del festival, reúne a una amplia nómina de artistas contemporáneos y propone un recorrido que conecta la música con distintas disciplinas creativas.

'Buen Tiempo 2026' es una iniciativa de Espacio Caja Sonora, el proyecto cultural impulsado por Fundación Miguel Ríos, CajaGranada Fundación y Ayuntamiento de Granada, que tiene lugar estos días 22 y 23 de mayo en el Centro Cultural CajaGranada, con la colaboración de Fundación SGAE y el Colectivo Alminar.

El acto inaugural ha contado con la participación del secretario de la Fundación Miguel Ríos por el Rock y la Solidaridad, Antonio Castro Ríos; el responsable de exposiciones de CajaGranada Fundación, Miguel Arjona Trujillo; los representantes del equipo de comisariado de la exposición, Carmen Morales Baión del Estudio Ópera de Domingo y Alfonso Aguilar "Perroraro"; y el primer teniente de alcalde, portavoz del Gobierno y concejal delegado del Área de Cultura, Presidencia y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra Requena.

Miguel Arjona ha destacado la satisfacción que supone la inauguración de esta exposición, fruto de la colaboración institucional entre CajaGranada Fundación, la Fundación Miguel Ríos y el Ayuntamiento de Granada". Igualmente, ha querido agradecer a los artistas participantes por su "implicación en esta muestra que logra combinar de manera magistral la música con la pintura, el dibujo, la escultura, la arquitectura, la literatura y tantas otras disciplinas".

Por su parte, Antonio Castro ha subrayado que "esta exposición y el festival 'Buen Tiempo' en su conjunto tienen un solo objetivo: tender puentes; hacer que las músicas populares urbanas, que ejercen tanto poder emocional, sirvan para ayudarnos a trabajar para solventar los problemas que enfrenta sociedad.

Alfonso Aguilar "Perroraro", ha resaltado que "esta muestra pone de manifiesto cómo la música atraviesa a todos los creadores, creando una gran partitura conjunta".

Carmen Morales ha dado las gracias "a las instituciones organizadoras y a los artistas que han participado altruistamente para crear este gran caleidoscopio que tiene a la música como centro y motivo".

En palabras de Jorge Saavedra "esta iniciativa representa exactamente el modelo de ciudad cultural que queremos impulsar para Granada: una ciudad abierta a la creación contemporánea, capaz de generar oportunidades para los jóvenes talentos y de conectar disciplinas artísticas".

"Festivales como éste consolidan a Granada como un espacio de innovación y creatividad emergente, fortaleciendo el ecosistema artístico local y proyectando el enorme potencial de nuestra candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, basada precisamente en la capacidad de la ciudad para atraer y compartir cultura desde una identidad propia y única", ha finalizado

La exposición cuenta con la participación de creadores como AHRDE, Marta Beltrán, Colita, Carlos Cruz-Diez, Isidro Ferrer, Tomás Gª Píriz, Raúl Guridi, Cristóbal Hara, Francis López Visuales, Erika Martínez, Antonio Montalvo, Gracia Morales, Andrés Neuman, Joaquín Peña-Toro, Alfonso PerroRaro, Eva Rodríguez Góngora, Alfonso Salazar, Irene Sánchez, Eusebio Sempere, Soledad Sevilla, Juan Vida y Simón Zabell, configurando una propuesta colectiva que pone en diálogo diferentes lenguajes artísticos.

El equipo de diseño y comisariado de la exposición ha estado formado por los estudios Perro Raro y Ópera de Domingo, responsables de articular un discurso expositivo que vincula sonido, imagen y espacio. A través de este planteamiento, 'Ritmo y Resonancia - R&R' invita al / a la visitante a explorar la música como un elemento transversal capaz de generar conexiones y construir nuevas narrativas visuales.

MÚSICA ELECTRÓNICA EN EL CENTRO CULTURAL CAJAGRANADA

Con esta inauguración arrancan dos jornadas (22 y 23 de mayo) marcadas por la música electrónica en el Centro Cultural CajaGranada que celebra la segunda edición de 'Buen Tiempo'. El festival plantea un fin de semana lleno de actividades gratuitas para todos los públicos, consolidándose como un espacio de aprendizaje, experimentación y encuentro en torno a la cultura DJ y soundsystem.

La programación incluye desde talleres de iniciación dj para los más pequeños, pensados para acercar la tecnología musical a nuevas generaciones, hasta visitas guiadas a la exposición 'Ritmo y Resonancia - R&R', que permiten profundizar en el contenido de la muestra.

Además, el programa se completa con clases magistrales especializadas impulsadas en colaboración con Fundación SGAE, que abordan diferentes aspectos de la creación musical contemporánea, fomentando la formación, la reflexión y la profesionalización dentro del sector.