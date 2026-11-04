Una exposición visibiliza los trabajos de memoria histórica en fosas comunes de Granada

Archivo - Trabajadores durante la exhumación de una fosa común en el barranco del Víznar. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una exposición fotográfica que será inaugurada este jueves recorre los trabajos desarrollados por el equipo Universidad y Memoria de la Universidad de Granada en distintos espacios de represión franquista de la provincia.

A través de veinte fotografías realizadas con diferentes cámaras analógicas, la muestra aborda lugares que albergaron numerosas fosas comunes, algunas de ellas exhumadas recientemente en la provincia de Granada.

Las imágenes se acompañan de testimonios de familiares descendientes de las víctimas del franquismo, así como de reflexiones surgidas del trabajo desarrollado sobre el terreno.

A través de esta propuesta, sus autores reivindican la urgencia y la vigencia de las políticas de recuperación de la memoria histórica, así como la necesidad de seguir visibilizando las huellas de la represión franquista en nuestro presente.

La exposición es fruto de la colaboración entre Francisco de Asís Carrión Jiménez, sociólogo del equipo Universidad y Memoria, y el colectivo artístico Prado Negro, integrado por Carlos González García, Carlos del Ríos Bermúdez, Mark Stastny y el propio Francisco de Asís Carrión Jiménez.

La colección, financiada por el Ayuntamiento de Víznar, se inaugurará a las 17,00 horas en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada, donde permanecerá expuesta hasta el próximo 3 de diciembre.