Extenda reúne al sector contract de Andalucía con importadores de países estratégicos en su XIII Encuentro Internacional

SEVILLA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior ha organizado este diciembre una nueva edición del 'Encuentro Internacional Contract', que se ha desarrollado en esta ocasión en formato digital entre los días 15 y 16 de diciembre, con la intención de poner en contacto a las firmas regionales del sector contract con numerosos importadores internacionales de varios países con carácter estratégico, de forma que conozcan la oferta andaluza de este sector de forma directa desde sus productores.

La acción, que se celebra anualmente y que este 2020 alcanza la octava edición, ha conseguido celebrar un total de 52 reuniones b2b entre las 13 empresas que han representado al sector en esta acción y los nueve operadores internacionales invitados, procedentes todos ellos de países con alto potencial de crecimiento: dos de ellos de India, otros dos de Rusia y uno de los países de Costa Rica, Kazajistán, Marruecos, México y Emiratos Árabes, según concreta en una nota de prensa .

Así, las empresas y profesionales que integran la cadena de valor del canal contract en Andalucía --fabricantes de productos hábitat, materiales de construcción, piedra natural, servicios de equipamiento, diseño, arquitectura, hostelería y otros-- han aprovechado las reuniones de negocio celebradas para detectar oportunidades de mercado que sean de utilidad para el desarrollo internacional de sus negocios, así como para compartir experiencias y fortalecer lazos con prescriptores de influencia mundial.

Según los datos de Extenda, las exportaciones andaluzas de productos hábitat han alcanzado los 213 millones de euros en los primeros diez meses de 2020, con una ligera contracción del 2% respecto al mismo periodo del año anterior debido a la paralización de la economía por la crisis del Covid-19, siendo los países de Francia (68 millones y el 32% del total), Portugal (29 millones y el 13,6%), Italia (15 millones y el 7%) y Alemania (14 millones y el 6,8%) los países más importadores de los bienes de esta industria en Andalucía.

El consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, ha puesto de relieve la utilidad que tiene este encuentro para el canal contract andaluz, ya que "permite a las firmas de Andalucía encontrar nuevos mercados de destino en los que diversificar sus ventas, estableciendo así un mapa estratégico de oportunidades más amplio" que les facilite su labor de internacionalización y evite la reducción de su actividad internacional al poder aprovechar las circunstancias específicas de cada destino.

A su vez, Bernal destaca el carácter digital del encuentro, que venía celebrándose de forma presencial durante los últimos siete años, de forma que "las empresas se han visto beneficiadas" de la nueva estrategia digital de Extenda, que aúna la transformación digital con el uso de big data, y que "está dando su resultado en el mantenimiento de las acciones de promoción, posibilitando el desarrollo internacional de las empresas andaluzas a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia".

CANAL CONTRACT

El sector contract andaluz ha estado representado en esta ocasión por 13 empresas. Así, seis proceden de la provincia de Almería (Arriaga Stone, Cuéllar Arquitectura, Globalstone Fines, Gutiérrez Mena, Mármoles Camar y Mármoles Luis Sánchez).

Otras tres de Sevilla (Hispabaño, Tapizados Doñana y Tapizados Marpe); dos de Córdoba (Cocinas Pino y Contract Interiors) y dos de Málaga (Luxury Stone Tino y Sunso). La organización de esta acción por parte de Extenda, entidad dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, será cofinanciada con fondos procedentes de la UE, a través del programa Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder) de Andalucía 2014-2020, con una contribución comunitaria del 80%.

EXPORTACIONES HÁBITAT

Las exportaciones andaluzas del sector hábitat alcanzaron los 213 millones en los primeros diez meses de 2020. No obstante, estas cifras no reflejan la totalidad del negocio exterior del Canal Contract, pues éste incluye servicios de ingeniería, construcción y decoración que no se contabilizan en estadísticas oficiales.

El sector hábitat andaluz exporta principalmente muebles y mobiliario médico-quirúrgico, con 117 millones entre enero y octubre de 2020, el 55% del total; seguido de máquinas y aparatos eléctricos, con 40 millones y el 18,7%; calderas y máquinas mecánicas, con 13 millones y el 6,3%, con un alza del 43%; y productos textiles confeccionados y juegos, con 12,6 millones de euros y el 6%, que dobla sus ventas con un aumento del 101%.

Estas ventas llegan a países de tres continentes en sus diez primeros destinos, que en-cabeza Francia, con 68 millones exportados, el 32% del total; seguida de Portugal, con 29 millones (13,6%) y un crecimiento del 16,4%; Italia, que también sube, un 7,8% hasta alcanzar los 14,6 millones (7%); y Alemania, con 14,3 millones (6,8%). Su quinto mercado es Reino Unido, con 8,6 millones (4,1%). En sexta posición, aparece el primer mercado extracomunitario, Marruecos, con 7,2 millones y el 3,4%.

También experimentan importantes crecimientos otros destinos extracomunitarios que aportan diversificación a las ventas del sector, como son Emiratos Árabes Unidos, noveno mercado, que dobla sus ventas (100%) hasta los 3,9 millones; y Chile, décimo-tercero, con 1,9 millones y un crecimiento del 42%.

PROGRAMA ACTIVA INTERNACIONAL

Esta acción forma parte de la estrategia de apoyo de Extenda a las empresas ante la crisis generada por la Covid-19, potenciada por el Programa Activa Internacional, a través de la búsqueda de oportunidades de negocio en mercados en recuperación, apoyo individualizado y medidas para favorecer su tesorería, por valor de 1,5 millones. Como parte de esta estrategia, se han digitalizado programas y lanzado nuevas iniciativas, con el fin de que las pymes puedan mantener su actividad en el exterior. Todos los servicios que ofrece el Programa Activa Internacional pueden ser consultados en la página web 'www.extenda.es/activa-internacional'.

Por otra parte, y para potenciar la incorporación de nuevas empresas a la internacionalización, Extenda ha puesto en marcha también el proyecto la Red Andalucía, que despliega agentes especializados en comercio exterior en cada provincia, con el fin de contactar a compañías andaluzas con potencial para iniciar su actividad exterior o dar un nuevo salto en su estrategia internacional.