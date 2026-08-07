Extinguido el incendio que ha afectado a tres hectáreas de terreno junto a la A-44 en Lecrín (Granada)

Extinguido el incendio que ha afectado a tres hectáreas en una zona aledaña a la autovía A-44 en Lecrín (Granada). - INFOCA

GRANADA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales ha dado por extinguido el incendio que finalmente ha afectado a tres hectáreas de terreno junto a la autovía A-44 Sierra Nevada - Costa Tropical a la altura del municipio de Lecrín.

Así lo ha dado a conocer en un mensaje en sus redes sociales Press el propio Plan Infoca, que ha detallado que las llamas han calcinado una zona de dos hectáreas de matorral y una de pastizal.

El fuego se activó este pasado jueves y el sistema 112 de la Agencia Andaluza de Emergencias atendió desde las 12.35 horas los primeros avisos que alertaban de un incendio que afectaba a una zona de pinos de la cuneta de la A-44 a su paso por Lecrín, a la altura del kilómetro 162, cerca de la presa de Béznar. Posteriormente se recibieron también otras llamadas indicando que el fuego estaba afectando la zona del barranco de Chite.

Rápidamente se movilizó al Centro Operativo Provincial (COP) de EMA Infoca, a los Bomberos de Granada, a la Guardia Civil y a su Subsector de Tráfico, a la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la comunidad, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a Mantenimiento de Carreteras.

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Emergencias, Antonio Sanz, dio cuenta de que el incendio se elevaba a fase de emergencia, situación operativa 1, por lo que se pidió a la población que cerrara puertas y ventanas para evitar la entrada de humo en las viviendas. En cuanto al tráfico en la zona, se tuvo que cerrar un carril de la A-44 en sentido hacia la Costa Tropical, así como la N-323A entre Nigüelas y Béznar

Apenas una hora después se dio cuenta de que la evolución era favorable en la lucha contra un incendio en la que, en ese momento, participaban 47 efectivos de Infoca por tierra, cuatro medios aéreos (dos helicópteros y dos aviones de carga en tierra) y tres autobombas.

Ya a las 20,28 horas del jueves se decidió el descenso de la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Infoca a fase de preemergencia situación operativa 0 tras quedar el incendio controlado. El operativo de emergencia movilizado en ese momento quedó conformado por nueve bomberos forestales y un camión; y el Infoca ha informado de la extinción definitiva este viernes a las 14,25 horas.