Extinguido el incendio declarado en Santa Elena (Jaén), en un paraje próximo a la A-4

Vista del incendio en Santa Elena - INFOCA

JAÉN 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El plan Infoca ha dado por extinguido a las 18,50 horas de este viernes el incendio declarado en Santa Elena (Jaén), en un paraje próximo a la autovía A-4.

En contexto, a las 9,10 horas de este viernes el Plan Infoca daba por controlado este fuego. Hasta el momento se trabajaba en la extinción con un grupo de bomberos forestales y una autobomba.

El incendio comenzó a las 16,15 horas de este jueves en un paraje cercano a la A-4, hasta donde se desplazaron tanto medios terrestres como aéreos. Su labor permitió darlo por estabilizado a las 21,20 horas y, ya a primera hora de esta mañana, ha pasado a estar controlado.