Extinguido el incendio forestal declarado en La Carolina (Jaén)

Imagen aérea del incendio forestal declarado en La Carolina (Jaén). - INFOCA

JAÉN 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por extinguido a las 12,15 horas de este domingo, 21 de junio, el incendio forestal ubicado en el paraje Los Guindos, en el término municipal de La Carolina (Jaén), lugar hasta donde se desplazaron casi una veintena de efectivos para trabajar en su extinción.

Según ha informado el Infoca en su cuenta oficial de X, consultada por Europa Press, el fuego se activó a las 12,33 horas del pasado sábado, momento en el que el Servicio de Extinción de Incendios ha desplegado un total de 16 efectivos tanto por tierra como por aire que ya se encuentran trabajando sobre el terreno para la estabilización de las llamas.

En concreto, el Infoca ha movilizado a un total de tres medios aéreos --un helicóptero pesado del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y dos aviones anfibios ligeros. Asimismo, entre los medios terrestres desplegados se encuentran siete grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente medioambiental y tres vehículos autobomba.