Extinguido el incendio forestal en el paraje de Alberca Alta de Los Guájares (Granada)

Vista del área afectada por el incendio en el paraje de Alberca Alta en Los Guájares. - PLAN INFOCA

GRANADA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El incendio que desde este pasado domingo por la tarde afecta al paraje de Alberca Alta, en el municipio granadino de Los Guájares, ha quedado definitivamente extinguido.

En este sentido ha informado el Plan Infoca en una publicación en su perfil en la red social 'X' consultada por Europa Press, donde precisan que la hora de extinción ha sido a las 13,40 horas de este miércoles.

El fuego comenzó el domingo por la tarde y que durante esa jornada fue necesaria la intervención de varios equipos de bomberos forestales, técnicos de operaciones, agentes de medio ambiente e incluso helicópteros. Sin embargo, en la madrugada del lunes quedó estabilizado, y el martes en torno al mediodía, controlado.

Desde entonces, y debido a lo escarpado del terreno afectado y a las fuertes rachas de viento en la zona, un retén de bomberos y un vehículo autobomba han permanecido en la zona en tareas de vigilancia hasta que se ha decretado la extinción definitiva.

Este pasado martes, la Guardia Civil informó de la identificación e investigación a un hombre como presunto autor de una quema incontrolada de restos de poda que habría podido ser el origen del incendio.