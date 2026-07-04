Extinguido el incendio forestal en el paraje del Sacromonte

Incendio forestal en el Sacromonte. - INFOCA

GRANADA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Infoca ha dado por extinguido en torno a las 10,45 horas de este sábado 4 el incendio forestal declarado en el Sacromonte después de que su evolución favorable permitiera hace unas horas la retirada de lso tres medios aéreos que había en la zona y que permitieron su control a las 13,20 horas del pasado viernes.

Con este cometido, sobre el terreno trabajaban 16 profesionales con un camión autobomba para el remate y liquidación del fuego, según ha detallado el Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press.

El dispositivo contó inicialmente con tres medios aéreos --un helicóptero ligero y dos aviones de carga en tierra-- para luchar contra las llamas, junto a los efectivos por tierra.

Por su parte, Protección Civil de Granada ha precisado que se trata de un incendio de vegetación en uno de los barrancos que va desde el barrio del Sacromonte y la Abadía del Sacromonte.