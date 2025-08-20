Extinguido el incendio forestal de Villanueva del Rey (Córdoba) activo desde el sábado

VILLANUEVA DEL REY (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

El incendio forestal declarado en la tarde del pasado sábado en el paraje 'El Entredicho' de Villanueva del Rey (Córdoba) se ha dado por extinguido en la mañana de este miércoles, después de quedar controlado desde el domingo, tras haber contado con hasta 14 medios aéreos para sofocar las llamas.

Según ha informado en redes sociales el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, consultadas por Europa Press, el fuego ha sido extinguido sobre las 9,15 horas de esta jornada y ahora está pendiente de medición la zona afectada.

Al respecto, el incendio no ha estado cerca de núcleos poblacionales, pero se trata de una zona con una orografía compleja en una zona de pasto de alta combustión sin vegetación frondosa.

En concreto, el fuego fue estabilizado en la madrugada del domingo, en torno a las 2,20 horas, después de un aumento de los medios en la tarde del sábado con 14 medios aéreos, siete grupos de bomberos forestales y cinco camiones autobomba, entre otros.

Han trabajado para extingir este incendio sobre el terreno dos helicóperos, un semipesado y otro ligero, seis camiones autobomba, tres buldóceres, ocho grupos de bomberos forestales dos encargados, seis técnicos de operaciones, un técnico de extinción y un agente de medio ambiente. Además de dos drones, la Unidad de Sistemas en Emergencia y una unidad médica.