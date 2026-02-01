La Junta anuncia que Granada acogerá los Premios Meridiana con motivo del Día Internacional de la Mujeres

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, en los Premios Meridiana. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha anunciado que la ciudad de Granada acogerá la nueva edición de los Premios Meridiana, unos reconocimientos que se han convertido en un referente en materia de igualdad en Andalucía y que se entregan con motivo del Día Internacional de las Mujeres.

En concreto, la entrega de galardones tendrá lugar en un acto público en el Parque de las Ciencias de Granada. La responsable andaluza de Igualdad ha subrayado en una nota que los Premios Meridiana son "un reconocimiento a personas y entidades que luchan cada día por conseguir la igualdad real".

En este sentido, ha señalado que se definen como "un reflejo de esas conquistas diarias de la sociedad andaluza en la igualdad". López ha remarcado que "son unos premios más que merecidos y que este año lo vamos a celebrar en una ciudad preciosa cargada de historia, como es Granada".

Los Premios Meridiana, que concede anualmente la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), reconocerán en 2026 la trayectoria de aquellas personas, colectivos, entidades o instituciones que hayan contribuido y destacado en la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres mediante diez categorías y el premio de honor Carmen Olmedo Checa.

A estos premios, que celebran su 29ª edición, pueden optar aquellas personas mayores de edad, colectivos, entidades o instituciones, tanto públicas como privadas, que con su trayectoria o labor hayan contribuido y destacado al fomento de la igualdad de género.

El plazo de presentación de las candidaturas finaliza el próximo 24 de febrero. Los galardones cuentan desde la pasada edición con diez modalidades, al incorporarse dos categorías que reconocieran, por un lado, el fomento de la igualdad en el medio rural y, por otro, la conciliación y la corresponsabilidad; además se incluyó también con identidad propia la modalidad de producción artística o cultural y la deportiva.

De esta forma, los premios se distribuyen en Iniciativas que promuevan la educación en valores para la igualdad; Iniciativas en el ámbito de la comunicación que fomenten el valor de la igualdad; Iniciativas en favor de la inclusión social para la igualdad; Iniciativas empresariales y de emprendimiento para la igualdad; Iniciativas de producción cultural que promuevan el valor de la igualdad; Iniciativas deportivas que favorezcan la igualdad; Iniciativas contra la violencia de género; Iniciativas para la conciliación y la corresponsabilidad; Iniciativas que fomenten la igualdad en el medio rural e Iniciativas para el fomento de la ciencia y la innovación en la mujer.

Asimismo, también podrá otorgarse el premio de honor Carmen Olmedo Checa, por consideración del jurado, "a personas o entidades por su especial trayectoria feminista en defensa de los derechos humanos de las mujeres".

Los premios se harán públicos mediante una resolución de la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Olga Carrión, pudiendo ser compartidos cuando los méritos reconocidos a las candidaturas así lo aconsejen, y ser declarados desiertos cuando las candidaturas no presenten los méritos suficientes. Los galardones consistirán en una escultura en cuya base aparecerá escrito Premios Meridiana 2026.