Extinguido un incendio en una nave perteneciente a una empresa de aeronáutica de Fuente Obejuna (Córdoba)

Archivo - Imagen de archivo de bomberos actuando en el incendio de una nave textil abandonada en Palma del Río (Córdoba). - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha sido registrado durante la madrugada de este sábado, 14 de noviembre, en una empresa dedicada a la fabricación de aeronaves en un polígono industrial de Fuente Obejuna (Córdoba).

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, sobre las 1,35 horas de la madrugada se ha recibido el aviso por parte de un testigo detallando que habían salido ardiendo el interior de unas naves del polígono industrial El Blanquillo.

Acto seguido, el 112 ha movilizado a Guardia Civil, Policía Local y efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Córdoba hasta el lugar de los hechos para extinguir el fuego. Fuentes oficiales han confirmado a la sala coordinadora que no se han registrado daños personales y que no hay heridos. Finalmente, la intervención ha concluido a las 06,15 horas.