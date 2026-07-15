Extinguido el incendio de pastos que provocó el desalojo preventivo de viviendas junto al aeropuerto de Córdoba

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CÓRDOBA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de Córdoba, con apoyo del Infoca, han extinguido el incendio de pastos declarado sobre las 13,30 horas en la zona de la carretera del aeropuerto de la capital cordobesa, en concreto en el kilómetro 2 de la N-437, y que se reactivó pasadas las 14,30 horas, cuando ya se había dado por extinguido. Además, la cercanía del fuego provocó el desalojo preventivo de siete viviendas.

Según ha detallado el Ayuntamiento, la superficie afectada por el incendio ha sido de cuatro hectáreas aproximadamente, todo ello después de que sobre las 13,30 horas se produjera un incendio de pastos en dicha carretera, lo que provocó que ardieran unos 2.500 metros cuadrados, antes de ser extinguidas las llamas por parte de los miembros del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (Speis).

Sin embargo, una hora después, sobre las 14,30 horas, se informó de la reactivación de las llamas, motivo por el que acudió al lugar el Parque Central de Bomberos al completo, con apoyo del Parque del Granadal (en total seis vehículos y 14 efectivos).

Dadas las circunstancias del fuego se solicitó apoyo del Infoca, que ha aportado dos unidades. Junto a ellos, han actuado también once patrullas de Policía Local, dos de la Unidad adscrita y dos de Policía Nacional.

Además, ante la cercanía del fuego a las viviendas del entorno se ha procedido al desalojo preventivo de unas siete viviendas ocupadas por entre 10 y 12 personas. Igualmente, se ha producido el desvío de la linea O-1 de Aucorsa.