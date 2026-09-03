Extinguido el incendio en Vélez de Benaudalla (Granada) que ha afectado a 5,2 hectáreas de terreno agrícola

Extinguido el incendio en el paraje de la Carretera de Gorgoracha, en el término municipal de Vélez de Benaudalla. - PLAN INFOCA

GRANADA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio que desde este pasado miércoles afecta al paraje de la Carretera de la Gorgoracha en el término municipal de Vélez de Benaudalla ha quedado definitivamente extinguido tras afectar a 5,2 hectáreas de terreno agrícola.

Así lo ha dado a conocer el Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, en una publicación en sus redes sociales consultadas por Europa Press.

Cabe recordar que desde que el incendio comenzó este pasado miércoles por la tarde se realizó un gran despliegue integrado por cinco grupos de bomberos forestales, dos brigadas contra incendios Brica, tres técnicos de operaciones y un agente medioambiental, además de un vehículo autobomba y una unidad médica. Por aire las tareas contra este incendio ahora ya extinguido las llegaron a ejecutar tres helicópteros semipesados y dos aviones de carga en tierra.