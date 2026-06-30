La FAAV prevé un "verano positivo" para las agencias de viajes andaluzas con un crecimiento del 4,5%

Turistas en imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Agencias de Viajes (FAAV) prevé una temporada de verano positiva para el sector turístico andaluz, con un crecimiento estimado del 4,5% respecto al verano del pasado año. Una evolución que "consolida la buena marcha de las agencias de viajes y confirma la fortaleza del turismo como uno de los principales motores económicos de Andalucía".

Según ha señalado la Federación en una nota de prensa, las previsiones que manejan las agencias andaluzas apuntan a una elevada actividad durante los meses estivales, impulsada tanto por la demanda nacional como por el interés creciente de los viajeros internacionales por Andalucía, uno de los destinos "más competitivos y completos del panorama turístico español".

De esta manera, el presidente de la FAAV, Luis Arroyo, ha destacado que "afrontamos este verano con optimismo, pero también con prudencia. Los datos son positivos y las agencias de viajes están respondiendo a una demanda que sigue creciendo, aunque permanecemos atentos a la evolución del contexto internacional y, especialmente, a cualquier circunstancia que pueda afectar a la conectividad aérea".

En cuanto a la demanda emisora, las agencias de viajes andaluzas detectan que los viajeros han decantado sus vacaciones hacia destinos más cercanos, bien conectados y una buena relación calidad-precio. Entre los destinos más demandados se encuentran Portugal, Italia, Francia, Reino Unido y Alemania. Marruecos, Egipto y Turquía también se consolidan como destinos de creciente demanda.

En el ámbito nacional, Andalucía volverá a situarse entre los destinos preferidos por los viajeros españoles, junto a Baleares y Canarias. Al mismo tiempo, las agencias subrayan el interés creciente por destinos como País Vasco, Galicia, Asturias y Melilla.

La FAAV destaca igualmente que, aunque continúa la tendencia hacia las reservas de última hora, muchas familias y viajeros que optan por paquetes vacacionales completos han planificado ya sus vacaciones con antelación, confiando en el asesoramiento y la experiencia de las agencias de viajes.

"En un entorno cada vez más complejo, marcado por la proliferación de ofertas engañosas y el intrusismo, los viajeros valoran especialmente la tranquilidad de contar con profesionales que les asesoran, les ofrecen garantías y les acompañan antes, durante y después del viaje", ha señalado Luis Arroyo.

En este sentido, la Federación Andaluza de Agencias de Viajes ha insistido en la importancia de contratar siempre con agencias de viajes autorizadas y asociadas, una garantía de seguridad, transparencia y protección para los consumidores.

Por último, la FAAV ha reiterado la necesidad de continuar fortaleciendo la colaboración entre administraciones y sector privado para consolidar un modelo turístico sostenible, competitivo y de calidad, capaz de seguir generando riqueza, empleo y oportunidades en Andalucía.