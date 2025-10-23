La FAC insta a PP, PSOE y Vox Andalucía a defender la caza frente a la idea de la Comisión Europea de prohibir el plomo

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Caza (FAC) ha insistido este pasado miércoles a los grupos parlamentarios andaluces de PP, PSOE y Vox a defender los intereses de la caza frente a la intención de la Comisión Europea de prohibir la munición de plomo en la caza "con efecto inmediato".

En una nota, la federación ha informado que durante las reuniones con los tres partidos, celebradas en el Parlamento Andaluz, directivos de la FAC han transmitido a los representantes políticos que componen el 80 por ciento del arco parlamentario andaluz la "preocupación" del sector cinegético nacional ante la postura de la Comisión Europea de prohibir la munición de plomo para la caza "con efecto inmediato", lo que supondría "acabar de facto con la actividad cinegética en el país".

El "gravísimo impacto socioeconómico" que esta decisión tendría en la caza, la incompatibilidad de municiones alternativas con las armas que emplean los cazadores, los problemas relacionados con la seguridad del cazador ante posibles rebotes que pudieran producirse con otros materiales o la "escasa letalidad de municiones alternativas", que provocaría "mayor sufrimiento animal" a las especies silvestres, son algunos de los factores que "perjudicarían gravemente a la caza".

Además, la FAC ha explicado que la decisión de prohibir el plomo en la caza "con efecto inmediato" por parte de la Comisión Europea llega "sin que se ofrezcan alternativas reales avaladas por informes técnicos y estudios científicos" que demuestren que "existen materiales que garantizan una menor toxicidad" y una "correcta seguridad y letalidad" para continuar desarrollando una actividad que es "fundamental para la conservación del medio natural y para el control de daños, enfermedades y riesgos de seguridad ciudadana y vial".

Con todos estos argumentos, unidos a la "ausencia de estudios científicos independientes" que demuestren un efecto generalizado y directo de la munición de plomo sobre las poblaciones de especies silvestres y mucho menos sobre las personas, la FAC ha pedido a PP-A, PSOE-A y Vox impulsar una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento de Andalucía que inste a Gobierno Central a defender ante la Comisión Europea los intereses de los más de 500.000 españoles que practican la caza.

Finalmente, el presidente de la FAC, José María Mancheño, ha señalado que los cazadores andaluces "tienen muy claro" que la decisión de la Comisión Europea y la postura de cualquier administración que la apoye supone una "amenaza tan grave", o más, que los pasados intentos de acabar con la caza mediante una "mal llamada" Ley de Bienestar Animal. Además, ha añadido que en este sentido, emplearán todos los recursos que "sean necesarios" para que "los intereses, preocupaciones y necesidades de los cazadores sean atendidos".