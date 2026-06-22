Facua acude al Defensor del Pueblo ante "el deterioro de la limpieza urbana y la proliferación de ratas" en Córdoba

Situación de los contenedores en Córdoba. - FACUA

CÓRDOBA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La organización de consumidores Facua en Córdoba ha acudido al Defensor del Pueblo Andaluz para que analice "el deterioro de la limpieza urbana y la proliferación de ratas" en la ciudad y con ello "las actuaciones que considere oportunas".

En una nota, la organización ha informado de que ha advertido "reiteradamente ante el Ayuntamiento y Sadeco el progresivo deterioro del servicio de limpieza urbana". "A ello se suman las numerosas quejas vecinales recibidas por la asociación, que describen una realidad cada vez más extendida en distintos barrios de la capital", ha subrayado.

Así, ha citado "calles sin limpiar durante días, contenedores saturados, residuos acumulados junto a los puntos de recogida, papeleras desbordadas, malos olores persistentes y una preocupante sensación de abandono por parte de quienes tienen la responsabilidad de garantizar unos servicios públicos de calidad".

En palabras de Facua, "la situación es especialmente preocupante desde el punto de vista sanitario" ante "la presencia cada vez más frecuente de ratas y otros vectores asociados a la acumulación de residuos, circunstancia que está generando alarma entre los vecinos y que exige actuaciones urgentes de limpieza, desratización y control de plagas".

Al respecto, consideran que "el problema ha dejado de ser una mera cuestión estética para convertirse en una cuestión de salud pública, convivencia ciudadana y calidad de vida". "Lo verdaderamente preocupante no es únicamente la suciedad visible, sino la sensación de resignación que comienza a instalarse entre la ciudadanía", han reprochado, para remarcar que "muchos vecinos han dejado de preguntarse cuándo se solucionará esta situación para empezar a asumir que vivir en una ciudad cada vez más sucia es algo normal".

PIDE UN PLAN EXTRAORDINARIO DE LIMPIEZA

Ante todo, Facua considera "intolerable que los ciudadanos soporten esta situación mientras continúan asumiendo una creciente carga económica a través de impuestos y tasas", a lo que han agregado que "los consumidores y usuarios tienen derecho a que los servicios públicos esenciales se presten con eficacia, continuidad y calidad".

Por ello, la asociación ha instado al alcalde, José María Bellido, y a los responsables de la empresa municipal Sadeco a "poner en marcha de forma inmediata un plan extraordinario de limpieza en toda la ciudad, a reforzar los servicios de recogida de residuos, baldeo y mantenimiento de contenedores y a intensificar las actuaciones de control de plagas y desratización en las zonas más afectadas".

También, ha exigido "una comparecencia pública para explicar las causas de la situación actual y las medidas previstas para revertirla". "Publicar datos objetivos sobre frecuencias de limpieza, recursos disponibles y grado de cumplimiento de los servicios contratados, así como establecer compromisos concretos, evaluables y sometidos a seguimiento público", ha defendido.

Asimismo, Facua ha avisado de que "la degradación del espacio público no es una cuestión menor", dado que "la suciedad genera sensación de abandono, deteriora la convivencia, perjudica la actividad económica y comercial, daña la imagen turística de la ciudad y reduce la calidad de vida de miles de personas".

Desde una perspectiva institucional y jurídica, la asociación ha recordado que "las administraciones públicas tienen la obligación legal de velar por la salubridad de los espacios públicos y garantizar una adecuada prestación de los servicios municipales. Cuando estas obligaciones no se cumplen de forma eficaz y continuada, la ciudadanía tiene derecho a exigir responsabilidades y a reclamar la adopción de medidas correctoras".