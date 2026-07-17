Facua alerta de que la Junta y los ayuntamientos "incumplen los protocolos del Plan Infoca"

Zonas afectadas por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería). - Marian León - Europa Press

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Facua Andalucía ha alertado del "grave incumplimiento" que existe en la región en relación a la elaboración, homologación, revisión y actualización de los Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales, una responsabilidad que afecta tanto a los ayuntamientos como a la Junta de Andalucía a través de su Plan Forestal contra Incendios de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Plan Infoca).

Para la organización, la situación resulta "especialmente preocupante" en época de peligro alto de incendios forestales y tras el trágico incendio declarado recientemente en Los Gallardos que provocó 13 víctimas mortales. Estos hechos ponen de manifiesto que la planificación municipal, la identificación de las vías de evacuación, la coordinación de los recursos y la información a la población no pueden quedar reducidas a obligaciones meramente formales, según ha señalado Facua en una nota de prensa.

Así, en Andalucía existen 583 municipios incluidos total o parcialmente en zonas de peligro y, por tanto, obligados a disponer de un Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales.

Sin embargo, según la relación oficial actualizada a 23 de marzo de 2026, únicamente 139 municipios cuentan con un plan que haya obtenido homologación. Esto supone que solo el 23,8% habría homologado alguna vez su plan, mientras que respecto de 444 municipios --el 76,2%-- no consta homologación alguna. Precisamente Los Gallardos es uno de los municipios que no cuentan con un Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales homologado pese a estar situado en zona de peligro.

Además, en 78 de esos 139 planes no consta una nueva homologación durante los cuatro años anteriores pese a que el Plan Infoca establece su revisión cuatrienal. Solo 61 municipios, el 10,5% de los 583 obligados, presentan una homologación dentro de ese periodo. En este contexto, resulta inadmisible que cientos de municipios afronten el verano sin que conste la homologación de sus planes o con documentos cuya última homologación se remonta, en algunos casos, a 2012 o 2013.

A ello se añade que los ayuntamientos deben actualizar cada año su Catálogo de Medios y Recursos antes del 1 de mayo y remitirlo a la administración autonómica. La información publicada tampoco permite conocer qué municipios han cumplido dicha obligación.

A juicio de Facua, los ayuntamientos son responsables de elaborar, aprobar, revisar y mantener actualizados sus planes locales. No obstante, la Junta de Andalucía "tampoco puede limitarse a recibir documentación o constatar su ausencia. El Ejecutivo andaluz debe ejercer sus funciones de coordinación, homologación, seguimiento y protección civil, identificar los incumplimientos, requerir su subsanación y prestar asistencia a los municipios que carezcan de medios suficientes".

Facua Andalucía se ha dirigido a la Dirección General de Emergencias y Protección Civil de la Agencia de Emergencias de Andalucía, dependiente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, para que aclare la situación real de los municipios y coordine las actuaciones necesarias para adecuarla a la legalidad.

La federación también ha remitido escritos a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y a las ocho diputaciones provinciales, reclamando su colaboración para impulsar el cumplimiento por parte de los ayuntamientos y prestar asistencia técnica, jurídica y material, especialmente a los municipios con menor capacidad de gestión.

Del mismo modo, se ha dirigido a la Dirección General de Ordenación del Turismo y la Hostelería, por sus competencias de ordenación, control e inspección de las empresas y establecimientos turísticos, pues dicha problemática afecta especialmente a los campings situados en zonas de peligro, obligados a contar con planes de autoprotección.

La normativa turística reconoce el derecho de los usuarios a conocer los riesgos existentes y las medidas de seguridad adoptadas, y obliga a las empresas a velar por su seguridad. Facua ha reclamado así que la administración turística identifique los establecimientos afectados, informe a sus titulares y coordine actuaciones con los órganos de emergencias y las entidades locales.

Por todo ello, Facua Andalucía ha exigido la creación de un registro público, actualizado y accesible que permita conocer qué municipios están obligados a disponer de un plan, cuáles lo tienen homologado, la fecha de su última revisión y el cumplimiento de la actualización anual de sus medios y recursos.

La federación considera que la ciudadanía debe poder conocer de forma sencilla el nivel de planificación y protección existente en su municipio o en el establecimiento turístico en el que se aloja, especialmente ante un riesgo creciente que se intensifica durante los meses de verano.