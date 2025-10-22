Facua asegura que una cordobesa a la que le detectaron bultos en el pecho lleva "casi dos años sin ser citada"

CÓRDOBA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Facua ha asegurado este miércoles que una usuaria de Córdoba se ha unido a la plataforma de afectadas creada por la asociación de consumidores "por la negligencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la gestión de las mamografías" para denunciar que lleva "casi dos años sin ser citada para una revisión después de que le detectaran en diciembre de 2023 unos bultos sospechosos en el pecho", en concreto son "22 meses sin noticias del SAS".

En este contexto y en una nota, Facua ha explicado que en el informe, que la afectada ha facilitado a la asociación, se detalla que "tras la realización de una serie de pruebas --entre las que se incluyen una ecografía y mamografías-- le habían detectado tres bultos en la categoría BI-RADS 3". Esta nomenclatura, ha aclarado Facua, "señala 'hallazgos probablemente benignos' pero que se deben mantener bajo vigilancia periódica".

En este sentido, según ha continuado la organización de consumidores, "la recomendación que consta en el propio informe médico es la de 'control a los seis meses', indicando posteriormente que "la paciente será citada desde esta Unidad. No es necesario que cursen nueva petición".

Sin embargo, la usuaria ha alertado de que "no ha recibido ninguna comunicación por parte del SAS desde entonces. En estos momentos, 22 meses después de dicha consulta, aun no he recibido la citación para ninguna de las revisiones que la doctora indicó hacer", relata.

"En este tiempo le comuniqué la circunstancia a mi médica de familia, que me indicó que ella no podía hacer nada y que debía ir al hospital a pedir la cita", continúa la mujer, que añade que "no se me ha realizado ninguno de los exámenes de seguimiento", por lo que "nadie lo sabe", critica la afectada, que se muestra "enormemente preocupada por la situación en la que puede encontrarse actualmente su problema".

Así las cosas, Facua ha detallado que 78 mujeres se han sumado ya a la plataforma de afectadas puesta en marcha por la entidad. Sus asociaciones provinciales están analizando la documentación que les están remitiendo y han abierto ya "varios expedientes de reclamación para que el SAS dé las pertinentes explicaciones". La vía para unirse es la web 'FACUA.org/mamografias'.

La organización ha subrayado que "los casos de cáncer que se hayan agravado como consecuencia de la negligencia del Servicio Andaluz de Salud pueden ser objeto de reclamaciones patrimoniales por los daños causados, con independencia de las posibles responsabilidades penales que puedan derivar de este asunto".