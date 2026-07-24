Facua Córdoba alerta del "deplorable estado de limpieza" del Nuevo Arcángel y pide una inspección sanitaria

Asientos sucios. - FACUA

CÓRDOBA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La asociación de consumidores Facua se ha dirigido al Córdoba Club de Fútbol para alertar del "deplorable estado de limpieza" de las gradas, aseos y diversas zonas comunes del Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel y ha instado al Ayuntamiento de Córdoba a que realice "una inspección higiénico-sanitaria de las instalaciones y supervise el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la entidad gestora".

Según ha indicado Facua Córdoba en una nota, la propia asociación ha podido "comprobar", en la celebración del partido disputado este jueves, 23 de julio, entre el Córdoba CF y el Sevilla CF, la existencia de "una importante acumulación de suciedad en distintas zonas de las gradas, así como la presencia de numerosos excrementos secos de aves sobre un elevado número de asientos", lo que ha obligado a "numerosos aficionados a limpiarlos por sus propios medios antes de poder ocupar sus localidades".

A todo ello se ha sumado "el estado de limpieza observado en diversos aseos del estadio", donde también se han detectado "importantes deficiencias de higiene y mantenimiento".

Facua Córdoba ha dado la voz de alarma y ha remarcado que "la acumulación de excrementos de aves puede constituir un potencial riesgo higiénico-sanitario y que su eliminación, al igual que la correcta limpieza de los aseos y del resto de zonas comunes, debe formar parte de los protocolos ordinarios de mantenimiento del recinto, especialmente en una instalación que congrega a miles de personas".

La asociación ha criticado que esta situación "no se trata de un hecho puntual y aislado", sino que "durante la temporada pasada fueron numerosos aficionados los que trasladaron sus quejas por la deficiente limpieza en las instalaciones del Nuevo Arcángel".

Ante estos hechos, Facua ha reclamado al Ayuntamiento de Córdoba que, en su condición de titular de la instalación, promueva "la realización de una inspección higiénico-sanitaria del estadio con el fin de comprobar el estado de limpieza, higiene y salubridad de las gradas, los aseos y el resto de zonas comunes", así como el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la entidad gestora en materia de mantenimiento y conservación del recinto, evitando que esta deficiente situación de las instalaciones vuelva a repetirse.

La asociación ha advertido que el Nuevo Arcángel es una instalación de titularidad municipal, cuya gestión y explotación corresponde actualmente al Córdoba Club de Fútbol, por lo que "ambas entidades deben velar, en el ámbito de sus respectivas competencias, por el adecuado estado de conservación del recinto".

Por ello, Facua ha instado al Córdoba Club de Fútbol, como entidad gestora del estadio, a "reforzar los protocolos de limpieza y mantenimiento de las gradas, los aseos y el resto de zonas comunes", así como a "adoptar medidas eficaces que eviten la acumulación de excrementos de aves sobre los asientos destinados al público".

"DERECHO A UNAS INSTALACIONES EN CONDICIONES"

La asociación ha resaltado que quienes adquieren una entrada para asistir a un encuentro deportivo tienen "derecho a disfrutar de unas instalaciones en adecuadas condiciones de higiene, salubridad y conservación, acordes con el precio abonado por sus localidades, sin verse obligados a limpiar sus propios asientos para poder utilizarlos".

Facua Córdoba ha subrayado que las instalaciones deportivas de uso público deben mantenerse en adecuadas condiciones de limpieza, higiene, conservación y mantenimiento, de conformidad con los principios recogidos en la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte, y en la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, normas que atribuyen a los titulares y gestores de estas instalaciones la responsabilidad de garantizar unas condiciones adecuadas para su utilización por la ciudadanía.

Por su parte, la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, impone a los titulares y gestores de las instalaciones deportivas el deber de garantizar su adecuado mantenimiento y conservación, de forma que puedan ser utilizadas en condiciones de seguridad, higiene y calidad.

Asimismo, el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, reconoce el derecho de las personas consumidoras a la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales, así como a recibir servicios que reúnan las condiciones de calidad y seguridad que legítimamente pueden esperar.