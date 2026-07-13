Facua Córdoba avisa de que una actuación del Ayuntamiento "confunde" a conductores con señalización contradictoria

Carril bus en 2021 y 2026. - FACUA

CÓRDOBA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Facua Córdoba ha alertado este lunes de la "confusión" entre los conductores que genera la "reciente actuación realizada por parte del Ayuntamiento de la capital en la Plaza de Colón, en dirección a la Avenida de las Ollerías", donde, "coincidiendo con las obras del Plan de Asfalto municipal, se ha procedido a pintar sobre la calzada la inscripción 'Bus-Taxi' pese a no existir actualmente una señal vertical que identifique expresamente una reserva de circulación para autobuses y taxis".

Según informa la asociación de consumidores en una nota, la propia organización ha comprobado, igualmente, que "en este mismo eje viario existe una señalización vertical que identifica el carril derecho como 'Ciclocalle 30', indicando expresamente que se trata de un 'carril derecho compartido' entre bicicletas y vehículos".

Esta circunstancia, según Facua, "llama especialmente la atención ya que cuesta entender cómo puede compatibilizarse una señalización vertical que identifica el carril como compartido con la inscripción 'Bus-Taxi' recientemente pintada sobre la calzada, que aparenta establecer una reserva de circulación para autobuses y taxis".

Así las cosas, Facua Córdoba ha advertido de que "la coexistencia de ambas indicaciones puede generar una evidente confusión entre los usuarios de la vía y plantea incertidumbre sobre cuál es realmente el régimen de circulación aplicable al carril afectado". Asimismo, la asociación ha instado mediante un escrito dirigido al Ayuntamiento de la capital a "aclarar si estas señalizaciones son compatibles entre sí y cómo deben interpretar los usuarios de la vía una configuración que, a simple vista, parece trasladar mensajes contradictorios a conductores y ciclistas".

Tal y como ha explicado Facua Córdoba, la señalización vertical que identificaba este carril como reservado para autobuses y taxis "desapareció, al menos, en mayo de 2021. Pese a ello, durante más de cuatro años el Ayuntamiento no ha procedido a reponer dicha señalización ni ha informado de actuación alguna destinada a restablecer formalmente la reserva de circulación en este tramo".

Como consecuencia de esta situación, el carril ha venido siendo "utilizado con normalidad por toda clase de vehículos durante años, sin que existiera una señal vertical que permitiera identificar de forma inequívoca una restricción específica para los conductores que transitaban por la zona".

En este contexto, desde Facua han asegurado que "llama poderosamente la atención que el Ayuntamiento haya decidido ahora destinar recursos públicos al repintado de la inscripción 'Bus-Taxi' sobre la calzada sin haber restituido previamente la señalización desaparecida y sin haber explicado públicamente cuál ha sido la situación jurídica de este carril durante los últimos años".

Facua Córdoba señala que esta circunstancia "suscita además serios interrogantes sobre la adecuación de la actuación a la normativa vigente, toda vez que el artículo 53 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece que la señalización debe ajustarse a la normativa y resultar suficientemente visible, comprensible y eficaz para los usuarios de la vía. Asimismo, el Reglamento General de Circulación configura un sistema integral de señalización destinado a garantizar que los conductores conozcan con claridad las limitaciones y condiciones de uso de cada vía o carril".

Así las cosas, la asociación considera "necesario determinar si la mera existencia de la inscripción 'Bus-Taxi' pintada sobre la calzada resulta suficiente para establecer una reserva efectiva de carril o si, por el contrario, la ausencia de señalización vertical específica impide considerar que dicha restricción se encuentre correctamente señalizada conforme a los principios de seguridad vial y seguridad jurídica".

Igualmente, Facua ha informado de que, "tras consultar la documentación oficial disponible del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y el Inventario del Viario elaborado por el propio Ayuntamiento", no ha encontrado "una referencia clara y expresa que permita identificar este tramo concreto de Plaza de Colón como un carril Bus-Taxi debidamente delimitado y definido".

Para la organización, "esta circunstancia abre interrogantes acerca de si nos encontramos realmente ante la recuperación de una infraestructura previamente existente, ante la creación de una nueva reserva de carril o, simplemente, ante una actuación ejecutada sin la necesaria planificación, coordinación administrativa o respaldo documental suficiente".

Ante esta situación, Facua Córdoba considera "imprescindible que el Ayuntamiento de la capital explique públicamente el fundamento de esta actuación y aclare cuál es la situación real de este carril desde el punto de vista técnico, documental y normativo, así como su régimen de utilización y su verdadero encaje dentro de la planificación municipal de la movilidad urbana".