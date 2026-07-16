Facua Córdoba confirma la retirada de la señal "contradictoria" de ciclocalle a falta de la señal vertical de Bus-Taxi

Carril bus-taxi en 2021 y 2026. - FACUA

CÓRDOBA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Facua Córdoba ha confirmado que el Ayuntamiento de la capital ha retirado la señal vertical de 'Ciclocalle 30-Carril derecho compartido' situada en el entorno de Plaza de Colón, pocos días después de que la asociación alertara ante la propia administración la "aparente contradicción" existente entre dicha señalización y la reciente inscripción 'Bus-Taxi' pintada sobre la calzada tras las obras del Plan de Asfalto municipal, aunque "sigue sin señalizar verticalmente el carril Bus-Taxi".

En este sentido y en una nota, Facua ha señalado que se trata de "una contradicción" que generaba "dudas sobre la situación real de este carril y cuál es realmente el régimen de circulación aplicable al mismo, la ausencia de respaldo documental claramente identificable y la coexistencia de indicaciones que trasladaban mensajes incompatibles, lo que conllevaba la evidente confusión entre los usuarios de la vía".

La asociación ha resaltado que la retirada de esta señal constituye un hecho especialmente significativo, ya que "evidencia que la situación denunciada no respondía a una mera interpretación de la asociación, sino a una anomalía en la regulación y señalización del carril que finalmente ha obligado al Ayuntamiento a intervenir".

Sin embargo, la asociación advierte de que la retirada de la señal de 'Ciclocalle 30' "no resuelve las cuestiones planteadas en su denuncia", pues "el principal problema era la inexistencia de una señalización vertical específica que identificara sin lugar a dudas el carril como reservado para autobuses y taxis, circunstancia que continúa produciéndose en la actualidad".

Tras eliminar la señal que indicaba que se trataba de un carril compartido entre vehículos y bicicletas, "el Ayuntamiento mantiene únicamente la inscripción 'Bus-Taxi' pintada sobre la calzada, sin haber instalado hasta la fecha una señal vertical que informe expresamente de la existencia de una reserva de circulación para autobuses y taxis".

Así, la asociación insiste en que "el artículo 53 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece que la señalización debe ajustarse a la normativa y resultar suficientemente visible, comprensible y eficaz para los usuarios de la vía". Asimismo, el Reglamento General de Circulación "configura un sistema integral de señalización destinado a garantizar que los conductores conozcan con claridad las limitaciones y condiciones de uso de cada vía o carril", han relatado.

Por tanto, Facua Córdoba considera que esta circunstancia "sigue generando incertidumbre sobre el régimen jurídico aplicable al carril y sobre la suficiencia de la señalización existente para informar adecuadamente a conductores, ciclistas y demás usuarios de la vía". Asimismo, ha criticado que el Ayuntamiento "no haya ofrecido hasta el momento ninguna explicación oficial sobre las razones que justificaron inicialmente la coexistencia de ambas indicaciones ni sobre los criterios seguidos para intentar corregir posteriormente la situación".

Para Facua, esta actuación refuerza "las dudas sobre la coordinación existente entre las áreas municipales competentes en materia de Movilidad e Infraestructuras y sobre los mecanismos de supervisión aplicados a las actuaciones ejecutadas en la vía pública".

Además, la asociación ha afirmado que el Ayuntamiento "aún no ha contestado al escrito presentado" por la entidad, mediante el que instaba a conocer "la situación administrativa y jurídica del carril, el respaldo documental de la actuación realizada, los criterios seguidos para su ejecución y el coste económico que ha supuesto para las arcas municipales".

Para concluir, Facua insiste en que "los ciudadanos tienen derecho a conocer por qué se pintó una inscripción 'Bus-Taxi' en un carril donde coexistía una señal vertical incompatible con dicha reserva de circulación y por qué, una vez denunciada públicamente esta situación, se ha procedido a retirar la señal de 'Ciclocalle 30' sin que todavía exista una señalización vertical específica que identifique el carril como reservado para autobuses y taxis".