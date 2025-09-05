Facua Córdoba critica la "falta de mantenimiento" de los contenedores de la capital y exige responsabilidades

CÓRDOBA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Facua Córdoba ha criticado "la escasa --cuando no nula-- frecuencia con la que se realiza la limpieza y desinfección de los contenedores de residuos de la capital", unas "deficiencias" que han sido "confirmadas por técnicos de la asociación tras realizar diversas inspecciones sobre el terreno después de recibir numerosas quejas de vecinos que alertaban de dicha situación".

En este contexto y en una nota, la organización ha señalado que "Contenur, empresa adjudicataria del 'renting' de los contenedores, está incumpliendo de forma sistemática el contrato firmado con la Empresa Municipal de Saneamiento de Córdoba (Sadeco) por un plazo de ocho años y con un presupuesto público de 17 millones de euros".

Al respecto, desde Facua han señalado que "en la presentación pública de dicho contrato, la presidenta de Sadeco, Isabel Albás, afirmó que los contenedores estarían en perfecto estado de revista", en referencia al nivel general de mantenimiento, incluyendo en éste la higiene que la empresa adjudicataria debía garantizar. Sin embargo, han lamentado, "las pruebas gráficas muestran contenedores en un evidente e inaceptable estado de suciedad, que no han sido desinfectados desde hace semanas, lo que contraviene claramente las condiciones establecidas".

La asociación ha calificado de "inadmisible que, pese a esta situación, Sadeco no haya actuado con diligencia para exigir a Contenur el cumplimiento del contrato, lo que supone una grave dejación de funciones y una falta de control sobre la empresa concesionaria".

Para Facua, "esta dejadez y falta de mantenimiento no solo representa un incumplimiento contractual, sino que conlleva riesgos sanitarios relevantes como puede ser la proliferación de bacterias, virus y hongos, la aparición de plagas o la emisión de malos olores y contaminación ambiental".

Por ello, asociación ha instado al Ayuntamiento de Córdoba y a Sadeco a tomar "medidas urgentes" para resolver esta situación y garantizar el respeto a la legalidad, la salud pública y el adecuado uso de los recursos municipales.

Facua ha subrayado que "corresponde al Ayuntamiento, a través de Sadeco, prestar el servicio público descrito en la Ordenanza Municipal de Higiene Urbana de la ciudad conforme a los sistemas técnicos y organizativos que en cada momento estime más conveniente para el interés municipal, teniendo en cuenta la eficiencia operativa y económica del servicio y la calidad del servicio prestado a los usuarios".

Por tanto, la asociación entiende que, "debido a la falta de mantenimiento de los contenedores y al estado de suciedad en el que los vecinos denuncian que se encuentran", el consistorio cordobés "no está cumpliendo con su deber de velar por la limpieza de la ciudad, lo que ocasiona a los ciudadanos un grave perjuicio pues su bienestar y su salud se ven seriamente comprometidos ante el abandono del ayuntamiento".

En todo caso, continúan, "el artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece que las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Deberán respetar en su actuación y relaciones" un "servicio efectivo a los ciudadanos".

Por todo ello, Facua Córdoba se ha dirigido al Ayuntamiento de Córdoba y a Sadeco para pedirles que se adopten "medidas urgentes para resolver esta situación y garantizar el respeto a la legalidad, la salud pública y el adecuado uso de los recursos municipales".