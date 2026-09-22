Facua Córdoba denuncia ante el SAS a la concesionaria del parking del Reina Sofía por no admitir el pago con tarjeta

Imagen de los cajeros de pago del aparcamiento del Hospital Universitario Reina Sofía. - FACUA CÓRDOBA

CÓRDOBA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Facua Córdoba ha denunciado ante el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la empresa Estacionamientos y Servicios SAU (EYSA), concesionaria de los aparcamientos del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, "por llevar meses sin admitir el pago con tarjeta", por lo que la organización de consumidores ha pedido al SAS "que compruebe las causas de esta situación y determine si puede constituir un incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por la concesionaria".

Según ha informado Facua en una nota, a su juicio resulta "especialmente preocupante que esta situación se prolongue durante meses, máxime cuando el pago mediante tarjeta fue una de las mejoras incluidas por EYSA en su oferta para obtener la concesión".

Según ha comprobado Facua Córdoba, "al intentar pagar con tarjeta, los trabajadores del aparcamiento informan de que el sistema no está operativo". En uno de los casos, comunicaron al usuario que llevaban "un verano sin poder cobrar con tarjeta" y que no podían garantizar cuándo se solucionaría la incidencia, recomendándole que llevara efectivo en el vehículo para poder abonar el aparcamiento.

Según ha señalado la organización de consumidores, "no es la primera vez que hay incidencias con esta concesionaria", pues Facua Córdoba ha denunciado en anteriores ocasiones a EYSA "por abandono y deterioro de los aparcamientos, así como por tener los extintores de las instalaciones caducados".

Según la información difundida por el propio SAS al comunicar la adjudicación, "señalaba entre las mejoras ofertadas por EYSA la instalación de tres cajeros de pago y la posibilidad de pagar mediante tarjeta, tanto con contacto como sin contacto", pero Facua ha comprobado que "los tres cajeros de pago tampoco se encuentran actualmente operativos, por lo que varias de las mejoras relacionadas con los medios de pago ofertadas por la concesionaria no están disponibles para los usuarios".

A ello se añade que el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), relativo al mantenimiento integral, se establece que "el concesionario deberá subsanar los desperfectos y averías que se produzcan en las instalaciones mediante mantenimiento correctivo, en un plazo de 24 horas cuando puedan suponer un desarrollo anormal de la actividad y, en el resto de los casos, en un máximo de diez días hábiles".

El propio PPT "establece que el incumplimiento de estos plazos podrá dar lugar a la aplicación de las penalidades previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares", por lo que Facua Córdoba considera que "el SAS debe determinar si la falta prolongada de funcionamiento de estos sistemas constituye un incumplimiento de las obligaciones asumidas por EYSA, tanto por tratarse de prestaciones incluidas en su oferta, como por las obligaciones de mantenimiento establecidas en el PPT".

En consecuencia, la asociación ha reclamado al SAS "que compruebe cuándo se produjeron las averías, cuándo fueron comunicadas, qué actuaciones de reparación ha realizado EYSA y qué registros existen sobre su mantenimiento, así como las razones por las que los sistemas continúan sin funcionar después de varios meses".

Facua Córdoba ha solicitado también que, "si se acredita un incumplimiento de las obligaciones contractuales o de los plazos de reparación establecidos en el PPT, se apliquen las penalidades que correspondan conforme al contrato y los pliegos".

La asociación ha exigido finalmente al SAS que requiera a EYSA "restablecer a la mayor brevedad el pago mediante tarjeta y poner nuevamente en funcionamiento los cajeros de pago, así como que informe de las medidas adoptadas para solucionar definitivamente estas incidencias".