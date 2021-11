Facua critica que las nuevas tarifas del taxi incluyen pagos a servicios opcionales y privados

CÓRDOBA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación de consumidores Facua ha advertido este viernes de que en las tarifas del taxi de la ciudad de Córdoba para el año 2022 se repercuten hasta 666.722 euros para servicios externos, sean usados por los trabajadores del sector o no.

En una nota, la entidad ha calificado de "vergonzoso que todos los grupos del Ayuntamiento --PP, PSOE, Cs, Vox, IU y Podemos-- hayan aprobado unas tarifas del taxi donde se han incluido gastos por servicios opcionales del que no todos los taxistas disponen", lo que implica que "los usuarios no se benefician realmente de ellos". "No tiene sentido, por tanto, que se pretenda repercutir su gasto a la totalidad de consumidores", ha apostillado.

Según la memoria justificativa a la que ha tenido acceso Facua, "se incluye en las tarifas el uso de una emisora de Radio Taxi, cuyo servicio presta la Asociación provincial de autónomos de Auto Taxi de Córdoba (Autacor), y que tiene unos gastos mensuales de 74 euros --888 euros anuales-- por cada una de las 509 licencias de taxi municipales". En total, son "451.992 euros que se repercuten en las tarifas en favor de todas las licencias, incluso de aquellas que no forman parte de Autacor y no hacen uso de sus servicios".

En este sentido, la entidad ha aclarado que "la pertenencia a una asociación como la de Autacor por parte de los trabajadores del taxi es completamente libre, al igual que la de utilizar sus servicios como la emisora de radio", por lo que "resulta inaudito que se pretenda que los usuarios soporten el pago de estos servicios en unas tarifas públicas".

Sin embargo, "el Consistorio --ha criticado la asociación-- obliga ahora a los usuarios del taxi a que sean ellos quienes terminen pagando los servicios de una entidad como Autacor al incluir su precio en las tarifas para 2022".

Igualmente, Facua ha reprochado que "en la memoria justificativa aportada por Autacor se contemplan 7.889 euros para cada una de las 509 licencias en un apartado bajo un epígrafe de otros gastos". En él, aparece "un impuesto municipal de entrada de cocheras, que se incluye para todos los taxis de la ciudad tengan o no una propiedad destinada a guardar el vehículo".

"OPACIDAD DEL AYUNTAMIENTO"

Mientras, la asociación ha mostrado su "preocupación por que la totalidad de grupos del Ayuntamiento haya aprobado un documento en el que se repercuten a los usuarios conceptos que no deben caber en unas tarifas de un servicio público, y más aún cuando muchos de estos costes van a parar directamente a una entidad privada como Autacor".

La asociación, además, ha criticado "la opacidad" de la Delegación de Movilidad, que "no dio traslado de la memoria justificativa a Facua, pese a haberle sido requerida de forma expresa", lo que impidió que la organización pudiera presentar alegaciones al documento antes de su aprobación en el Pleno.