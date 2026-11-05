Facua denuncia precios inflados en vuelos entre Sevilla y Málaga con Madrid por el decreto que impone topes

Archivo - Aeropuerto de Málaga Costa del Sol. Imagen de archivo - EUROPCAR - Archivo

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado precios inflados en los vuelos que conectan Sevilla y Málaga con Madrid tras la entrada en vigor del Real Decreto-Ley que impone topes para evitar que las aerolíneas aprovechen el aumento de la demanda por el cierre del tráfico ferroviario de alta velocidad tras la tragedia de Urda.

Según ha informado Facua en una nota, la asociación ha remitido al Ministerio de Consumo los datos obtenidos mediante un análisis sobre los precios de los 279 vuelos ofertados del 5 y al 15 de noviembre por las cinco aerolíneas que cubren las rutas entre los dos principales aeropuertos andaluces y el Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

De este modo, Facua espera que Consumo abra "de inmediato" una investigación al considerar que los precios que aplican las compañías están "muy por encima de los habituales en este periodo". El Real Decreto-Ley establece que en servicios con altos índices de estacionalidad se usarán como referencia los precios aplicados en el mismo periodo del año anterior, actualizados de acuerdo con el IPC.

En el caso de Iberia Express, su precio más frecuente en los próximos días es de 98,53 euros por trayecto, "más del doble del precio que más se repite entre el 5 y el 15 de febrero, 38,53 euros". Al igual que noviembre, febrero es un mes considerado temporada baja en este tipo de rutas, por lo que sus precios suelen ser similares. Por su parte, el precio más habitual de Air Europa es 82,53 euros, frente a los 33,48 euros del mismo periodo en el mes de febrero.

Los precios más frecuentes de Volotea, Wizz Air y Ryanair entre el 5 y el 15 de noviembre son 75,00, 69,99 y 55,37 euros, respectivamente. Estas compañías todavía no ofertan vuelos en esas rutas para el mes de febrero.

Asimismo, el precio más bajo que puede encontrar un pasajero con Iberia Express en los próximos días se eleva a 31,53 euros y solo se oferta en un vuelo, frente a los 20,53 euros a los que pueden encontrarse once vuelos en febrero.

En el caso de Air Europa, su precio mínimo en estos días es de 53,53 euros y también lo ofrece en un solo vuelo, frente a los 20,53 euros de diez vuelos del mismo periodo del mes de febrero.

En cuanto a los precios más bajos de Volotea, Wizz Air y Ryanair en los días de noviembre que abarca el estudio, alcanzan los 50,00 (dos vuelos), 40,44 (dos vuelos) y 44,62 euros (un vuelo).

LOS VUELOS DE AIR EUROPA, UN 195% MÁS CAROS DE MEDIA

Si se compara el precio medio de todos los vuelos ofertados por Iberia Express en estos once días de noviembre con los del mismo periodo de febrero, el resultado es que son un 66,6% más caros (93,48 frente a 56,12 euros). En el caso de Air Europa, su precio medio entre el 5 y el 15 de noviembre está un 195,1% por encima de los que oferta de media en el mismo periodo del próximo febrero (125,63 frente a 42,57 euros).

En este contexto, Facua ha recabado todos los precios ofertados por las aerolíneas en el periodo que abarca del 5 al 15 de noviembre entre las 22 y las 23 horas del 4 de noviembre. En cuanto a los precios del periodo del 5 al 15 de febrero, han sido recopilados entre las 8.00 y las 9,30 horas de este jueves 5 de noviembre.

El análisis valora siempre trayectos de ida Sevilla-Madrid, Málaga-Madrid, Madrid-Sevilla y Mádrid-Málaga en precios para clase turista, sin equipaje adicional ni bonificaciones por estar afiliados a algún plan de descuentos.