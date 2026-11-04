Facua pide a Consumo que actúe ante posibles incumplimientos en los topes a precios del transporte tras Urda

Viajeros en la estación de Santa Justa de Sevilla tras el accidente de Urda (Toledo). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Facua Consumidores en Acción ha reclamado este jueves al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que actúe de manera inmediata para garantizar el cumplimiento de los topes de precios establecidos en los servicios de transporte alternativo como consecuencia de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo).

En una nota de prensa, la asociación considera "fundamental" que el Gobierno despliegue mecanismos de vigilancia y control que permitan detectar posibles incumplimientos de las limitaciones tarifarias, así como cualquier práctica abusiva que pueda producirse en un contexto de emergencia en el que miles de personas se han visto obligadas a modificar sus desplazamientos tras la suspensión de la línea de alta velocidad que une Madrid y Andalucía.

Facua advierte de que la tragedia ferroviaria de Urda y las alteraciones que pueda provocar en la movilidad de los ciudadanos no pueden convertirse en una oportunidad de negocio para las compañías de transporte. El Real Decreto-ley 32/2026, de 3 de noviembre, de ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y por el que se garantiza la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia recoge la introducción de un régimen de limitación temporal de los precios máximos aplicables durante la vigencia de la situación de emergencia que consiste en "fijar como precio máximo el aplicable en un período anterior de referencia, con sujeción a un criterio objetivo y verificable, evitando así incrementos susceptibles de perjudicar gravemente a las personas consumidoras y usuarias en un momento de especial fragilidad".

A efectos de determinar el precio máximo aplicable durante la vigencia de una situación de emergencia, la norma establece como una referencia el precio máximo efectivamente aplicado durante los treinta días naturales inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de dicha situación. Para servicios con altos índices de estacionalidad, se usará como referencia los precios aplicados en el mismo periodo del año anterior, actualizados de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo.

En noviembre de 2025, los precios más económicos en las aerolíneas que cubren el trayecto Sevilla-Madrid o Madrid-Sevilla se situaron en torno a los 15-42 euros, mientras que el coste estándar por billete sencillo osciló entre los 50 y los 85 euros. La limitación de los incrementos de precios se mantendrá vigente durante todo el tiempo en que persistan las condiciones de demanda anómala directamente vinculadas a la situación de emergencia.

En este sentido, Facua ha instado al Ministerio de Consumo a que requiera a las empresas de transporte información sobre sus políticas de precios y los mecanismos que están aplicando para garantizar el cumplimiento de los límites tarifarios establecidos. Asimismo, le pide actuar con diligencia ante cualquier indicio de que se estén cobrando importes superiores a los permitidos y, en tal caso, abra expedientes sancionadores a dichas empresas por vulnerar la normativa vigente de protección de los consumidores.