Facua pregunta al SAS por qué gestiona aún el parking del Reina Sofía de Córdoba una concesionaria con contrato acabado

Archivo - El aparcamiento del Hospital Reina Sofía de Córdoba, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Facua Córdoba ha solicitado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) "que aclare y documente cuál es actualmente el título jurídico que permite a Estacionamientos y Servicios, SAU (EYSA) continuar gestionando los aparcamientos del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba", cuya concesión obtuvo en 2020, con "una duración de tres años, prorrogable por otros dos", tiempo que ya se habría cumplido.

Sin embargo, según ha informado la organización de consumidores en una nota, dicha empresa concesionaria, "EYSA, continúa actualmente al frente de los aparcamientos", con lo que "resulta necesario conocer cuál es el instrumento jurídico que ampara esa continuidad y cuál es su periodo de vigencia".

Además, Facua Córdoba ha recordado que viene demandado a la Junta de Andalucía, desde hace años, "que acabe con la licitación y establezca la gratuidad de los aparcamientos del Hospital Reina Sofía", pues "un parking que supone un copago o repago a los usuarios por utilizar la sanidad pública".

En su escrito dirigido al consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, y a la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, Facua Córdoba ha solicitado "la copia de la adjudicación, del contrato formalizado y de la documentación que permita determinar la fecha efectiva de inicio y finalización de la concesión".

También ha pedido que se facilite, "en caso de haberse acordado, la resolución o acuerdo de prórroga de los dos años previstos en el contrato, con indicación de su fecha, duración y fecha de finalización" e, igualmente, "información sobre cualquier modificación contractual, ampliación, nuevo expediente de contratación o instrumento jurídico posterior que pudiera amparar la continuidad de EYSA".

Facua Córdoba subraya que su petición "no presupone la existencia de ninguna irregularidad", sino que lo que pretende es "conocer documentalmente la situación actual de una concesión que afecta directamente a los usuarios del hospital público".

Por ello, "en caso de que la continuidad de EYSA no se encuentre amparada por la prórroga prevista inicialmente", la asociación solicita "transparencia al SAS y que identifique el instrumento jurídico o procedimiento administrativo que permite dicha continuidad, así como su fundamento legal, fecha de adopción, órgano que lo acordó, duración y fecha prevista de finalización".