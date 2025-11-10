Facua valora que el Ayuntamiento de Córdoba inicie las obras de reparación del Paseo de la Ribera tras sus críticas

Intervención en el acerado del Paseo de la Ribera de Córdoba. - FACUA

CÓRDOBA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación de consumidores Facua ha celebrado este lunes que el Ayuntamiento de la capital haya comenzado, "por fin", a intervenir en el deteriorado acerado del Paseo de la Ribera, después de que denunciase públicamente el día 14 de octubre "el grave estado de abandono que presentaba la zona".

En una nota, la asociación ha explicado que instó al Consistorio a "cumplir con su obligación de garantizar aceras seguras, accesibles y dignas para todos los ciudadanos", recordando que "el mal estado del acerado supone un riesgo real y constante para vecinos y transeúntes".

"En numerosos puntos del paseo podían observarse baldosas sueltas, hundimientos, baches y zonas levantadas por las raíces de los árboles, una situación que no sólo compromete la seguridad de los peatones, sino que vulnera las obligaciones de conservación y mantenimiento de las vías públicas que corresponden al Ayuntamiento, según el ordenamiento jurídico vigente", ha apuntado.

Tras la crítica de Facua hace menos de un mes, "la Delegación de Participación Ciudadana e Infraestructuras ha puesto en marcha los trabajos de sustitución del baldosado en mal estado, comenzando en los puntos más deteriorados del Paseo de la Ribera", han destacado.

PLAN DE MANTENIMIENTO

Para la asociación, resulta "imprescindible establecer un plan de mantenimiento periódico que evite el deterioro progresivo del acerado". Por ello, ha insistido en que "la falta de conservación afecta no sólo a la seguridad de los peatones, sino también a la imagen de la ciudad y al atractivo turístico de una de sus zonas de paseo más emblemáticas, situada junto al río Guadalquivir".

Facua ha subrayado que "mejorar la circulación de vehículos mediante planes de asfaltado no debe ser la única prioridad municipal", por lo que ha instado al Consistorio a "garantizar aceras seguras y accesibles que respeten derechos fundamentales como la seguridad y la accesibilidad universal".

"El mal estado del acerado puede derivar en accidentes perfectamente evitables", ha avisado la asociación, que ha manifestado que, "en caso de producirse estos accidentes, la administración debe asumir su responsabilidad patrimonial por los daños causados".

Entretanto, Facua ha valorado que su denuncia haya servido para "agilizar las reparaciones necesarias, evitando accidentes innecesarios y contribuyendo a recuperar la imagen de una de las zonas más transitadas y turísticas de la capital".