La Facultad de Ciencias de la UCO conecta a sus estudiantes con el mercado laboral en su VII foro de empleo

Imagen de la inauguración de las jornadas. - UCO

CÓRDOBA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 200 estudiantes de cuarto curso de los diferentes grados que imparte la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba han podido conocer en primera persona las distintas opciones de empleabilidad y salidas profesionales que se abren tras finalizar sus estudios académicos de la mano del VII Foro de Empleo 'UCOCiencias Impulsa', una iniciativa que pretende precisamente ofrecer orientación y mejorar el conocimiento de los futuros egresados para acceder al mundo laboral.

Según ha indicado la UCO en una nota, la inauguración del programa ha contado con la presencia del rector, Manuel Torralbo; la decana de la Facultad de Ciencias de la institución universitaria, María Paz Aguilar; el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, y la gerente del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), María Luisa Gómez.

Torralbo, que ha destacado la utilidad de esta iniciativa para dar a conocer opciones de empleabilidad, ha animado al alumnado a interactuar con las empresas participantes y a continuar su formación una vez concluya sus estudios de Grado. Asimismo, el rector de la UCO ha puesto en valor el dinamismo del tejido empresarial cordobés, un impulso que se debe "a la implicación de todos los sectores y administraciones y que genera ilusión dentro y fuera de la universidad".

Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias, María Paz Aguilar, ha querido destacar la continuidad de este foro, puesto en marcha en 2019, una iniciativa "que es fruto de la larga y sólida trayectoria de colaboración y complicidad entre la institución universitaria y el sector empresarial", ha subrayado.

El presidente de CECO, Antonio Díaz, ha elogiado "el carácter necesario de esta iniciativa" y ha resaltado la situación económica favorable que atraviesa la provincia, en la que "están aterrizando empresas económicas de primer nivel" debido "al auge de sectores como el agroalimentario, las cifras récord en exportaciones o su posición estratégica como punto de estrada logístico de Andalucía". Todo ello, ha señalado, "genera oportunidades de negocio en la que los estudiantes serán más necesarios que nunca para el futuro de la economía".

En esta misma línea se ha pronunciado la gerente del Imdeec, que ha resaltado la importancia de "tender puentes entre el talento y el mundo empresarial", y ha destacado el emprendimiento como herramienta clave para generar nuevas oportunidades laborales.

PONENCIAS, MESAS REDONDAS Y VISITAS INFORMATIVAS A ESTANDS

Durante toda la jornada, el estudiantado tendrá la oportunidad de recibir información relacionada con el perfil de sus titulaciones y su nivel de cualificación, a lo largo de diferentes charlas y mesas redondas en las que participan cerca de cuarenta ponentes y están representadas casi una treintena de empresas.

A lo largo del día, se abordarán aspectos clave como los procesos de selección de personal en las empresas, las oportunidades de acceso al empleo público, trucos y estrategias para afrontar con éxito la búsqueda de trabajo o primeros pasos que conviene dar tras finalizar la titulación.

Más allá de ello, los estudiantes también han podido interactuar con representantes empresariales y visitar stands informativos para conocer de primera mano entidades como Grupo Puma, Keyter Group, Valeo Spain, Deuser, Ethnophytotech, Covap, Flamingo Biomechanical, Fundecor o la Incubadora Córdoba Biotech; además de otras empresas que participan en el programa de charlas como Datum Ambiental, Sinergia Auditores, Biomixing, Econatur, Cobiomic, Aceitunas Torrrent o Econatur.

Las diferentes charlas del programa, que también cuentan con representantes de la Policía Nacional, Guardia Civil y de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, han sido moderadas por las profesoras de la UCO Teresa García y Carmen Galán y los profesores Isidoro García y Manuel Cruz. Además, el programa también ha incluido una ponencia de la psicóloga, mentora de empleabilidad y reclutadora Gabriela Alba.