La Facultad de Teología de Loyola de Granada inaugura el curso académico y apoya la candidatura a Capital Cultural 2031

Imagen de familia junto a la alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, en la inauguración del curso académico 26/27. - UNIVERSIDAD LOYOLA

GRANADA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Loyola ha celebrado el acto de inicio del curso académico 2026/2027 de su Facultad de Teología en Granada, que ha contado con la presencia de la comunidad universitaria, así como de numerosas autoridades civiles y eclesiásticas. El encuentro ha estado marcado por el compromiso de la institución con la ciudad y con su candidatura, ya finalista, a Capital Europea de la Cultura 2031.

Según ha informado la entidad en una nota, el curso ha quedado inaugurado con las palabras del Provincial de España de la Compañía de Jesús y Vice Gran Canciller de la Facultad, Enric Puiggròs SJ; el arzobispo de Granada, Monseñor José María Gil Tamayo; el rector de la Universidad Loyola, Fabio Gómez-Estern; y el decano de la Facultad de Teología, Ignacio Rojas. Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, también se ha dirigido a la comunidad universitaria antes de la firma del protocolo de adhesión de Loyola a Granada 2031.

Durante su intervención, Enric Puiggròs SJ ha destacado la vocación de la Facultad de Teología de ponerse al servicio de la Iglesia y del mundo desde el diálogo y el encuentro. En este sentido, ha defendido la necesidad de que la formación teológica contribuya a "transformar lo que otrora fueron muros en puentes que animan el diálogo y el encuentro mutuo", especialmente en "una sociedad marcada por la polarización".

El Provincial ha señalado que la Facultad está llamada a "construir puentes entre distintas realidades eclesiales y sociales", favoreciendo la comunión entre diócesis, vida consagrada, laicado, movimientos e instituciones académicas.

Asimismo, ha destacado que la firma del protocolo de adhesión de Loyola a la candidatura de Granada 2031 expresa "la apuesta de la Compañía de Jesús por la Facultad de Teología de Granada y por su vocación de servicio eclesial a la sociedad y a la Iglesia granadina y de la provincia".

Por su parte, el rector de la Universidad Loyola, Fabio Gómez-Estern, ha reivindicado el papel de la teología dentro de una universidad que aspira a abordar los grandes desafíos contemporáneos desde distintas disciplinas.

Para ello, ha propuesto tres claves para el nuevo curso: rigor, diálogo y servicio. Ha incidido especialmente en la responsabilidad de la Facultad ante cuestiones como la inteligencia artificial, la dignidad humana, la desigualdad, la sostenibilidad o la convivencia, defendiendo "una universidad que no fragmente la realidad, sino que sea capaz de abordarla en toda su complejidad".

El rector ha subrayado que la Universidad Loyola y su Facultad de Teología quieren contribuir al proyecto Granada 2031 "no como observadores, ni únicamente mediante una adhesión institucional, sino desde la investigación, la formación y la generación de espacios de encuentro". Asimismo, ha destacado que "una capitalidad cultural debe ir más allá de la programación de actividades para crear capacidades, tejer relaciones y dejar un legado".

Antes de esas intervenciones, el decano de la Facultad de Teología, Ignacio Rojas, OSST, ha dado la bienvenida a los presentes y ha destacado que el nuevo curso debe estar marcado por una teología capaz de combinar profundidad y apertura: rigurosa en el estudio, la investigación y la formación, y, a la vez, también abierta al diálogo con las ciencias, las humanidades y las preguntas de la sociedad contemporánea.

Rojas ha señalado, además, la especial vinculación de esta misión con Granada, "una ciudad universitaria y cultural de rica tradición teológica jesuita que hoy se proyecta hacia Europa a través de su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031".

Asimismo, ha agradecido especialmente la presencia del arzobispo de Granada y de los obispos de Jaén, Almería y Guadix-Baza, así como de los representantes de las diócesis de la provincia eclesiástica.

También han asistido representantes de comunidades religiosas, seminarios y centros de formación teológica, entre ellos el Superior Provincial de la Orden de la Santísima Trinidad; los rectores del Seminario Diocesano San Cecilio de Granada, del Seminario Redemptoris Mater de Granada, del Seminario San Torcuato y del Seminario Diocesano de Málaga; así como representantes de distintos centros superiores de estudios teológicos y los vicarios generales de la diócesis de Almería y provicario general de la diócesis de Jaén y vicario de pastoral de la archidiócesis de Granada.

Además, en el inicio de curso también han estado presentes la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo Villalonga; la secretaria general provincial de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, María del Rocío Linares Morera; y la concejala de Educación, Empleo e Igualdad del Ayuntamiento de Granada, Encarnación González Fernandez.

LOYOLA APOYA A GRANADA COMO CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA 2031

Durante el acto de apertura del curso 26/27, la Universidad Loyola ha formalizado su adhesión a la candidatura de Granada 2031, reafirmando su voluntad de contribuir al proyecto desde aquello que le es propio como institución universitaria: la investigación, la formación, el diálogo entre saberes y la creación de espacios de encuentro.

La alcaldesa de Granada ha agradecido a la Universidad Loyola y a su Facultad de Teología su trayectoria de servicio y su contribución a la ciudad, y ha valorado especialmente su incorporación al proyecto de Granada 2031.

Carazo ha destacado la cultura como una herramienta de transformación capaz de tender puentes, favorecer la convivencia y estrechar lazos entre instituciones y personas, y ha subrayado el valor de sumar a la candidatura el compromiso de una institución universitaria con una profunda vocación de servicio a Granada.

Asimismo, la entidad ha detallado que el acto se ha iniciado con la celebración de la Eucaristía en la Iglesia del Real Monasterio de Nuestra Señora de la Asunción de la Cartuja de Granada, presidida por el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, y los obispos obispo de Jaén, Monseñor Sebastián Chico Martínez; de Guadix-Baza, Monseñor Francisco Jesús Orozco; y de Almería, Monseñor Antonio Gómez Cantero.

Durante su homilía, Monseñor Gil Tamayo ha planteado a la comunidad universitaria de los centros teológicos la necesidad de ofrecer una reflexión humana, ética y cristiana ante los profundos cambios provocados por la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías.

El arzobispo ha defendido que, ante una época marcada por nuevos paradigmas tecnológicos, la Facultad de Teología tiene la responsabilidad de "dialogar con los demás saberes universitarios y aportar una reflexión específica sobre la persona, la verdad, la libertad y el uso ético de la tecnología".

En este sentido, ha incidido en que la teología no puede limitarse a estudiar el pasado, "sino que debe responder a los desafíos del presente, recibiendo las aportaciones de las distintas ciencias y contribuyendo, desde su propia identidad, a discernir los grandes retos de nuestro tiempo".