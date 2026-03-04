Faeca señala que más 17.000 agricultores de cooperativas de Granada quedan fuera de las ayudas directas por el temporal

El presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Granada, Fulgencio Torres, interviene ante los medios - FAECA

GRANADA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Granada, Fulgencio Torres, ha reclamado al Gobierno central que revise el decreto de ayudas aprobado tras los daños sufridos por el sector agrario y que incluya a los municipios de la provincia que han quedado fuera, pese a haber sufrido importantes pérdidas, y ha cifrado en más de 17.000 los agricultores de estos negocios que no se pueden beneficiar de estas prestaciones articuladas tras el temporal de este invierno.

Torres, que ha estado acompañado por el director de Faeca en Granada, Gustavo Ródenas, ha valorado la rapidez con la que el Gobierno puso en marcha el Decreto Ley, dotado con 2.700 millones de euros, de los cuales 2.100 son ayudas directas al sector, pero ha lamentado que varias comarcas granadinas no hayan sido incluidas en el listado de zonas beneficiarias de esas ayudas directas.

"Hay que reconocer que la respuesta del Ministerio ha sido rápida y que se ha puesto una cantidad importante de dinero sobre la mesa, pero no entendemos que haya agricultores que, teniendo los mismos daños que otros municipios cercanos, se queden fuera de las ayudas por una línea imaginaria que divide un término municipal de otro", ha señalado.

Según ha explicado el presidente de la federación, las zonas excluidas son las comarcas de los Montes, la Alpujarra, Guadix, Baza y Huéscar, además de otras áreas de Andalucía que también han quedado fuera del decreto. Torres ha indicado que estas comarcas son, además, zonas especialmente vulnerables y con menor renta agraria, y que en anteriores crisis, como la sequía, ya quedaron al margen de otras ayudas.

"Da la casualidad de que siempre son las zonas más desfavorecidas las que se quedan fuera. No lo entendemos y creemos que no está justificado", ha afirmado. Faeca Granada ha informado en una nota de prensa de que 34 cooperativas ubicadas en estas comarcas y los socios de las mismas se verían afectadas por esta exclusión, lo que supone 17.600 agricultores y ganaderos.

Según los datos manejados por la federación, estos productores declararon en el ejercicio anterior 222 millones de euros de renta agraria, lo que supone una media aproximada de 12.600 euros por agricultor. Si estos profesionales del campo pudieran acceder a las ayudas previstas en el decreto, recibirían aproximadamente un 30 por ciento de esa renta, lo que supondría una media cercana a 5.000 euros por agricultor.

"En términos globales, la provincia de Granada dejaría de percibir alrededor de 63 millones de euros, un dinero muy necesario para explotaciones que ya tienen rentas bajas y que han sufrido daños importantes", ha subrayado Torres.

Por su parte, el director de Cooperativas Agroalimentarias de Granada, Gustavo Ródenas, ha detallado la situación de las comarcas afectadas y ha mostrado varios mapas que reflejan con claridad la realidad socioeconómica de estas zonas. Según ha explicado, las áreas que han quedado fuera del decreto coinciden precisamente con las comarcas con menor renta agraria y con menor nivel de ayudas públicas recibidas en los últimos años.

"Los mapas muestran con claridad que las zonas excluidas no solo han sufrido daños, sino que además son las que históricamente tienen menos renta y menos apoyo público. Por eso entendemos que esta decisión es especialmente injusta y debe corregirse cuanto antes", ha señalado Ródenas.

Desde la publicación del decreto, la federación ha trasladado su preocupación a distintas administraciones. Según ha explicado Torres, se han mantenido contactos con la Delegación del Gobierno en Andalucía, la Junta y el propio Ministerio de Agricultura, a cuyos responsables se ha solicitado que revisen la delimitación de las zonas incluidas.

"El Ministerio nos ha trasladado que está valorando la situación y que estudiará si es posible ampliar el decreto o buscar algún mecanismo para corregir esta situación", ha indicado. No obstante, el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Granada ha advertido de que los agricultores y ganaderos empiezan a mostrar inquietud "ante la falta de una respuesta clara".

POSIBLES MOVILIZACIONES

Ante esta situación, la federación ha convocado una reunión con los alcaldes de los municipios afectados y con representantes de las cooperativas de estas comarcas para analizar la situación y estudiar posibles actuaciones. "Estamos hablando de una cantidad muy importante de dinero para territorios que dependen en gran medida de la agricultura. Si la agricultura va mal, al final afecta a todo el municipio, a su economía y a su población", ha señalado Torres.

Por ello, ha insistido en que no es justo ni razonable que agricultores que han sufrido daños similares a los de otras zonas se queden sin ayudas. "No vamos a admitir esta discriminación. Esperamos que el Ministerio corrija esta situación y que ningún agricultor ni ganadero de nuestra provincia se quede sin el apoyo que necesita", ha concluido.