FAEL reclama medidas para "facilitar la renovación de los aires acondicionados" y conseguir así "ahorro energético"

Archivo - Varios aires acondicionados en una fachada, a 4 de agosto de 2025, en Madrid (España) en una imagen de archivo. - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Electrodomésticos (FAEL) ha reclamado a las Administraciones medidas para "facilitar a los consumidores el acceso a sistemas de aire acondicionados eficientes", ya que el parque andaluz de vivienda cuenta con equipos "obsoletos" que no pueden ser reemplazados por existir una "barrera de entrada en el coste de adquisición" de un nuevo equipo.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la organización, Carlos Bejarano, ha asegurado que existen factores económicos que impiden la renovación de estos sistemas y ha pedido incorporar iniciativas como el plan Renove, desarrollado por la Junta de Andalucía hasta 2012 y que supuso "20 millones de euros" destinados al "gasto en consumo para las familias".

De esta forma, ha sugerido que una opción sería incorporar "algún tipo de reducción fiscal, como se ha hecho el año pasado en el tramo autonómico de la renta", ya que esas iniciativas "redundan en un ahorro energético", que se refleja "en la factura de la luz".

Así, esa cuantía económica podría dedicarse a cubrir necesidades en materia de equipamiento del hogar que "ahora mismo no están satisfechas", una situación que Bejarano ha atribuido a la subida de "los costes energéticos, el precio de la cesta de la compra o los tipos de intereses en las hipotecas".

En este sentido, ha estimado que "la mitad de los hogares andaluces podría mejorar la eficiancia de sus aires acondicionados" al incorporar sistemas con un "nivel de climatización y tecnología mucho mejores".

VENTAS DE AIRE ACONDICIONADOS "UN POCO INFERIORES" DURANTE ESTA TEMPORADA

Por otra parte, Bejarano ha destacado que la venta de estos equipos se sitúa en "niveles muy similares" a la temporada estival de 2025, aunque se espera que el balance final sea un "poco inferior, con menos del cinco por ciento de diferencia" en esta campaña.

Las causas señaladas por FAEL están relacionadas con la climatología, debido a que "este año la venta ha tardado un mes más en acelerarse", hasta mediados de mayo, momento en el que "ha comenzado a notarse la subida de temperaturas".

"El mes de abril en 2025 fue más caluroso", lo que ha provocado que las ventas en esta campaña "se hayan ralentizado hasta mediados de julio", según ha afirmado Bejarano. No obstante, ha indicado que la temporada ha logrado equiparar las ventas con respecto al año pasado por la ausencia de lluvias en estos meses, "cosa que no sucedió en el mes de junio anterior, donde hubo varios días de lluvia y bajó la temperatura".

Por ello, ha señalado que el "boom" de ventas de este 2026 ya se ha producido, tras una "alta concentración de peticiones" ocurrida en julio y que ha dejado "retrasos porque los profesionales no daban abasto".

Sin embargo, "esa tensión" ha desaparecido en las zonas de interior, "donde mucha gente se marcha de vacaciones en agosto" y por tanto, "la población que no ha realizado la inversión ahora, la posterga para la próxima temporada" incluso si "los equipos presentan problemas de funcionamiento".

Con todo, Bejarano ha constatado que en zonas costeras "la actividad económica continúa" y alrededor del "70 u 80 por ciento de los servicios" se dedica a la "reposición de aires acondicionados estropeados", unos datos que ha atribuido a los "movimientos turísticos".

FAEL PIDE PROGRAMAS PARA LA DESESTABILIZACIÓN TEMPORAL DE LAS INSTALACIONES

En esta línea, el presidente de la organización ha reclamado medidas para "impulsar una desestabilización de las instalaciones y compras de equipos", ya que "hay momentos en los meses estivales donde es imposible hacer una instalación con menos de 15 días de retraso", por lo que una opción sería trasladar esa actividad económica a los previos.

Además, Bejarano ha reconocido que "a nivel ministerial, no se ha priorizado este tipo de mecanismos de renovación de instrumentos de cara a la población", al tiempo que ha pedido "una planificación cohesionada y colaborativa entre distintas Administraciones", de forma que se trabaje para incluir "deducciones en el tramo autonómico de la renta" en los próximos presupuestos de la Junta de Andalucía.

Igualmente, ha indicado que hay problemas con la aplicación del Certificado de Ahorro Energético (CAE), una medida destinada a recibir una contraprestración al cambiar una instalación eléctrica, como las calderas, por otro que garantiza una eficiencia energética. Bejarano ha atribuido al sistema burocrático el "no funcionamiento" de este sistema, ya que "no es un proceso sencillo para las familias".

"Hemos trasladado una demanda al Ministerio para que el CAE pueda funcionar como ocurre en Francia y Alemania", donde este certificado se incorpora en la compra de un electrodoméstico como frigoríficos, lavadoras o aires acondicionados, ha manifestado Bejarano.