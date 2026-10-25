Fallece un hombre de 76 años tras sufrir una indisposición y caer de su bicicleta en la A-6050 en Jaén

Archivo - Una ambulancia del 061 en Jaén. - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 76 años ha fallecido este sábado, 24 de octubre, tras sufrir una indisposición y caer de su bicicleta mientras circulaba por la A-6050 en Jaén.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el suceso tuvo lugar sobre las 15,45 horas en el kilómetro 2,850.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los sanitarios, Guardia Civil, mantenimiento de la vía y Policía Local.