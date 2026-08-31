Fallece un joven en Úbeda (Jaén) tras salirse de la vía su vehículo y colisionar contra un olivo

Archivo - Imagen de archivo sde un operador del 112 Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

JAÉN 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 19 años ha muerto este lunes en un accidente de tráfico en la localidad jiennense de Úbeda, después de que su vehículo se saliera de la vía y colisionara contra un olivo.

Ha sido a las 15,45 horas cuando el teléfono 112 ha recibido varios avisos que alertaban de un siniestro entre los kilómetros 2 y 3 de la JA-5104, según ha informado este servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

En ellos se señalaba que un turismo se había salido de la vía y había chocado contra un olivo, quedando una persona atrapada en el interior del vehículo para la que requerían con urgencia los servicios sanitarios.

Rápidamente, la sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos y a la Policía Local de Úbeda, así como a mantenimiento de la vía.

Ha sido necesaria la intervención de los bomberos para excarcelar el cuerpo de la víctima, el único ocupante del vehículo siniestrado.