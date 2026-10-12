Fallece una persona tras volcar su vehículo en la CO-6301 por Puente Genil (Córdoba)

Archivo - Ambulancia en una imagen de archivo. - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 12 (EUROPA PRESS)

Una persona ha perdido la vida en un accidente de tráfico registrado a las 16,10 horas de este lunes, 12 de octubre, en el kilómetro 5,1 de la CO-6301 en el término municipal de Puente Genil (Córdoba), según ha precisado el resumen de accidentes de la Operación Especial de Tráfico 'El Pilar - 2026' de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía han precisado que el accidente ha ocurrido tras salir de la vía y volcar un coche en la citada zona cordobesa, en concreto, a la altura de la finca Las Valdesas.

La Sala Coordinadora 112 Andalucía ha activado a Guardia Civil, servicios sanitarios y Bomberos, que han tratado de evacuar a personas atrapadas en esta emergencia.