Fallece un soldado de la Brigada 'Guzmán el Bueno' de Córdoba en un accidente durante unas maniobras en Zaragoza

Un helicóptero durante la visita del Rey de España Felipe VI a la fase ‘Swift Response’ del ejercicio multinacional ‘Defender Europe 23’, en el Centro Nacional de Adiestramiento San Gregorio, a 18 de mayo de 2023, en Castejón de Valdejasa, Zaragoza, - Fabián Simón - Europa Press

ZARAGOZA/CÓRDOBA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un soldado del Ejército de Tierra, destinado en el Centro de Adiestramiento de San Gregorio (Zaragoza) y perteneciente al Grupo de Artillería de Campaña X de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X, ha fallecido en un accidente ocurrido en dichas instalaciones.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón han informado a Europa Press este domingo de que el accidente se ha producido cuando el soldado participaba en unas maniobras.

El Ejército de Tierra ha lamentado en un comunicado publicado en sus redes sociales, consultadas por esta agencia, el fallecimiento del soldado y ha trasladado su más sentido pésame y su apoyo a la familia, seres queridos y compañeros de unidad.