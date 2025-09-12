Fallecido un octogenario al caer por un barranco su vehículo en Guadahortuna (Granada)

viernes, 12 septiembre 2025

GRANADA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 84 años ha fallecido al salirse de la vía su vehículo y caer por un barranco en Guadahortuna, en la comarca de los Montes de la provincia de Granada, según ha informado el servicio del 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El accidente se registró minutos antes del mediodía en la carretera GR-5100, en el kilómetro 12. Según los testigos, un coche se salió de la vía y cayó por un barranco quedando atrapado en su interior un varón de avanzada edad, según han detallado desde el 112 Andalucía.

Rápidamente se activó a los Bomberos de Iznalloz (aunque finalmente no tuvieron que intervenir ya que la persona estaba completamente liberada), a la Guardia Civil de Tráfico, y al equipo médico de Guadahortuna. A su llegada, no han podido más que certificar el fallecimiento del conductor, un hombre de 84 años.

