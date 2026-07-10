La FAMD afirma que el Ayuntamiento de Córdoba "condena a las fosas a la parálisis con un calendario sin fechas"

Archivo - Exhumación de fosas en el Cementerio de la Salud de Córdoba, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Memoria Democrática (FAMD) ha afirmado este viernes que el gobierno municipal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba "condena a (la exhumación de) las fosas a la parálisis con un calendario sin fechas", que, a juicio de las asociaciones memorialistas integradas en la FAMD, supone un "fraude político".

Así y a través de un comunicado, la FAMD ha expresado este viernes su "indignación y repulsa ante la enmienda a la totalidad aprobada" ayer jueves en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, solo con los votos a favor del gobierno local del PP, y con el rechazo, aunque por diferentes motivos, por los tres grupos de la oposición (PSOE, Hacemos Córdoba y Vox).

En concreto, el Pleno aprobó una enmienda a la totalidad del PP a la moción previamente presentada por el PSOE y respaldada por Hacemos, sobre el protocolo para las exhumaciones de fosas en los cementerios de Córdoba, y en la que los socialistas pedían instar a la Junta y a la Diputación a "la firma inmediata del convenio con el Ayuntamiento, que dé cobertura a los cuatro años comprometidos para las exhumaciones en los cementerios de San Rafael y de La Salud de Córdoba".

Sin embargo, el Pleno aprobó la mencionada enmienda, que recoge entre sus acuerdos el "agilizar el expediente" que ya tramita "para la exhumación, preservación, y custodia de restos óseos y muestras biológicas de las fosas comunes del Cementerio de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba", a la vez que "firmar a la mayor brevedad posible" un convenio entre el Ayuntamiento y la Diputación para la continuación de los mencionados trabajos y, "una vez se constituya el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía", iniciar contactos "para acordar, si lo estiman conveniente, su incorporación al nuevo convenio".

Ante ello, la FAMD ha tachado de "cinismo" que el alcalde de Córdoba, el popular José María Bellido, "utilice su mayoría absoluta para aprobar una enmienda que elimina los plazos obligatorios", advirtiendo la federación memorialista que "supeditar la continuidad de los trabajos a que la Junta lo estime conveniente pone en riesgo la segunda fase de las exhumaciones".

A juicio de las asociaciones memorialistas integradas en la FAMD, el "texto alternativo" aprobado por el Plano municipal supone para las familias de los represaliados por el franquismo que están en las fosas "un insulto y una maniobra de distracción para eludir el cumplimiento estricto de las leyes de memoria".

En la práctica y en opinión de las asociaciones memorialistas, lo aprobado por el PP implica "dejar la vía libre a la Ley de Concordia de la extrema derecha para triturar la ley andaluza y asfixiar definitivamente el derecho a la identidad y las pruebas de ADN".

PETICIÓN A LA FISCALÍA

Por todo ello, "ante la negativa del PP a fijar plazos de firma inmediatos en este mes de julio, el movimiento memorialista da por agotada la cortesía institucional", y las asociaciones han anunciado que activarán "de inmediato los mecanismos del Estado de Derecho".

Ello conllevará el que registrarán "la solicitud formal ante la Fiscalía Delegada de Derechos Humanos y Memoria Democrática para que abra diligencias de investigación de oficio", ante lo que consideran una "desidia negligente y una vulneración flagrante del artículo 28 de la Ley de Memoria Democrática estatal".