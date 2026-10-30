La familia del apoderado Antonio Vázquez confirma su muerte en Urda tras "dos días muy duros" y de "desconcierto"

Dos grúas trabajan para retirar los vagones de los trenes accidentados, a 30 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Eusebio García del Castillo - Europa Press

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Francisco Vázquez y Curro Vázquez, hijo y hermano, respectivamente, de Antonio Vázquez, el apoderado de Pablo Aguado, han confirmado este viernes pasadas las cuatro de la tarde y mediante un comunicado remitido a los medios el fallecimiento de Antonio en el accidente ferroviario de Urda (Toledo). Las víctimas mortales de esta tragedia se elevan a 69.

"Después de dos días muy duros, de una gran incertidumbre y desconcierto, Francisco Vázquez ha recibido alrededor de las 13,16 horas la confirmación oficial por parte de las autoridades del fallecimiento de Antonio Vázquez en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en el municipio toledano de Urda", recoge el comunicado.

La familia ha expresado su "más sincero agradecimiento" a los medios de comunicación, amigos, allegados y a todo el mundo taurino por "el interés, la preocupación y las numerosas muestras de cariño y apoyo recibidas". Tanto su hijo Francisco como su hermano Curro se sienten "emocionados por el respeto y cariño" que les está trasmitiendo todo el mundo hacia Antonio.