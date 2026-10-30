Un joven nacido en Córdoba que viajaba para ver a la familia, entre los fallecidos en Urda (Toledo)

El Instituto de Medicina Legal de Toledo, donde realizan la autopsia a fallecidos del siniestro ferroviario de Urda. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El joven Francisco José Barbero Liébanas, de 32 años, nacido en Córdoba, ha fallecido en el siniestro ferroviario de Urda (Toledo), según han comunicado fuentes del dispositivo de búsqueda de desaparecidos tras notificarlo a primeras horas de este viernes familiares, que lo buscaban tras el suceso. El joven viajaba de Madrid a Córdoba para visitar a su familia.

Al respecto, según han avanzado desde 'Diario Córdoba' y 'Diario Jaén', la familia de Francisco José, nacido en Villaviciosa de Córdoba y criado en Fuente Obejuna, ha recibido los resultados de las pruebas de ADN realizadas en Toledo. En un principio les comunicaron que estaba en un centro de salud y tras rastrearlos y consultar en los hospitales, confirmaron que la información era errónea y que su paradero era desconocido.

Después de conocerse el accidente y confirmar que su hijo viajaba en uno de los trenes siniestrados, los padres se trasladaron a Toledo, donde la Guardia Civil y los equipos forenses les han comunicado el fallecimiento en la mañana de este viernes.

El joven tenía además vínculos con el municipio jiennense de Bélmez de la Moraleda, de donde es natural su madre. Asimismo, la Universidad de Jaén (UJA), de donde era estudiante, había solicitado por redes sociales colaboración ciudadana para localizarlo, a la vez que trasladaron su apoyo a la familia, amistades y compañeros.