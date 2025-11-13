Familiares y pacientes se concentran ante el Hospital de Jaén para denunciar "la suspensión" del servicio de logopedia

JAÉN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de pacientes del Hospital Neurotraumatológico de Jaén, entre ellos bebés con problemas de frenillo, niños con dificultades del habla y adultos con patologías oncológicas o vocales, se han concentrado ante el Hospital Médico-Quirúrgico para denunciar "la suspensión" del servicio de logopedia que les proporciona la rehabilitación necesaria para su recuperación.

Tras mantener dos reuniones, una con el personal directivo del Neurotraumatologico y otra reunión en el Complejo Hospitalario de Jaen con la directora médica, María del Carmen Ortega, las familias aseguran haber recibido promesas de solución que "no se han cumplido". Es más, apuntan a que se ha contratado a un profesional que se incorporó este miércoles, pero que el contrato es para diez días, algo "totalmente insuficiente".

"Nos sentimos engañados y abandonados. Nos prometieron que el problema se resolvería, pero seguimos sin recibir la atención que necesitamos con urgencia", ha explicado Bartolomé Mateos, portavoz de los pacientes afectados.

NUEVO CONTRATO

Desde la Delegación de Salud se ha remitido un comunicado en el que se apunta que el Hospital Universitario de Jaén cuenta, desde este miércoles con un nuevo profesional especialista en Logopedia, que realizará sus funciones destinadas a los pacientes que son atendidos en el centro Neurotraumatológico de Jaén y Puerta de Andalucía.

Añaden que desde que se notificó la baja de una profesional logopeda por incapacidad temporal, el Hospital Universitario de Jaén "puso en marcha las medidas administrativas necesarias para su sustitución", además de "reorganizar este servicio para atender las necesidades de los pacientes y sus familias".

Así, aseguran que en este momento, el servicio de logopedia "se ofrece con absoluta normalidad en este centro sanitario, habiendo atendido las necesidades del servicio sin que se hayan registrado incidencias".