La FAMP y la Agencia de Emergencias de Andalucía refuerzan su colaboración para mejorar la protección de los municipios ante situaciones de emergencia. - ANDREAS STENZEL

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), dependiente de la Junta de Andalucía, refuerzan su colaboración institucional y técnica para "seguir avanzando en la planificación municipal ante situaciones de emergencia y garantizar que todos los ayuntamientos andaluces dispongan de los instrumentos necesarios para proteger a la población" y responder eficazmente ante cualquier riesgo.

En concreto, esta colaboración se ha abordado en una reunión en la que han participado el director gerente de la Agencia de Emergencias de Andalucía, Alejandro García; el director general de Emergencias, Juan Ramón Rodríguez; la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, y el director jurídico de la Federación, Juan Manuel Fernández.

El encuentro ha permitido analizar la evolución de la planificación municipal en Andalucía, compartir los avances realizados y abordar las necesidades que todavía presentan numerosos gobiernos locales para disponer de planes de emergencia homologados y actualizados.

Los datos presentados en la última Comisión Permanente de Protección Civil de Andalucía han reflejado una evolución positiva. Andalucía cuenta con 640 planes territoriales de emergencia local (PTEL) homologados anteriormente, a los que se suman once nuevos planes presentados para su homologación, lo que sitúa el cómputo total en 651. Estos instrumentos alcanzan ya al 97,20% de la población andaluza.

Asimismo, en esta Comisión se han abordado 88 actuaciones relacionadas con la planificación de emergencias municipales, de las cuales 39 corresponden a nuevos planes y 49 a revisiones. Entre ellas, figuran nuevos planes territoriales de emergencia local, planes locales de emergencia por incendios forestales, planes de actuación ante el riesgo de maremoto y actuaciones relacionadas con los riesgos de inundaciones y la seguridad y salvamento en playas.

Estos resultados han puesto de manifiesto la importancia de la cooperación entre administraciones y el trabajo de sensibilización, asistencia y acompañamiento a los municipios para extender la cultura de la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante las emergencias.

En este sentido, la FAMP ha trasladado a la Agencia el trabajo que viene desarrollando desde septiembre de 2025 para impulsar la planificación municipal y trasladar a los gobiernos locales la importancia de disponer de planes territoriales y específicos de emergencia debidamente aprobados, homologados y actualizados.

Desde entonces, la Federación ha mantenido reuniones institucionales y técnicas con responsables de la Administración autonómica, ha abordado esta cuestión en su Comisión de Diputaciones Provinciales y ha remitido circulares a todos los gobiernos locales para recordar sus obligaciones en materia de protección civil y los recursos técnicos disponibles desde la Junta de Andalucía.

A esta labor se suma la incorporación de esta materia al Plan de Formación Continua de la FAMP, contando con la participación de personal técnico de la Agencia de Emergencias de Andalucía en acciones formativas dirigidas a empleados públicos locales.

Además, esta iniciativa permite acercar directamente a los profesionales municipales la información sobre las obligaciones de los ayuntamientos, los contenidos que deben contemplar sus planes y las herramientas y recursos que pone a su disposición la Administración autonómica.

Asimismo, la FAMP y la EMA coinciden en la necesidad de seguir fortaleciendo esta línea de colaboración, con tres prioridades fundamentales: que todos los municipios dispongan de sus planes territoriales y específicos cuando sean exigibles, que los documentos existentes estén actualizados y adaptados al marco normativo vigente y que ningún ayuntamiento, especialmente los de menor población, quede atrás por falta de capacidad técnica o económica.

Como primer paso, ambas instituciones han considerado necesario actualizar la información disponible sobre la situación de los municipios, identificar sus necesidades concretas y conocer los recursos técnicos que precisan para avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones. Esta labor permitirá seguir trabajando conjuntamente para que la planificación se traduzca también en una implantación efectiva de los planes.

En este sentido, la FAMP ha destacado la importancia de mantener una cooperación institucional "estable" con la Agencia de Emergencias de Andalucía, poniendo a disposición de los gobiernos locales sus canales de interlocución, información y formación para "facilitar el avance de la planificación municipal".

Por último, ambas instituciones comparten así un objetivo común: conseguir unos municipios andaluces mejor preparados, con planes de emergencia actualizados y herramientas eficaces para proteger la vida y la seguridad de sus vecinos.