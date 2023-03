Fapoe celebra que Inturjoven haya instalado un aseo para personas ostomizadas en el Albergue de Córdoba

CÓRDOBA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación de Ostomizados de Córdoba (Aocor) y vocal de la Federación de Asociaciones de Personas Ostomizadas de España (Fapoe), Silvia Rodríguez, ha celebrado este jueves que Inturjoven haya instalado un aseo para personas ostomizadas en el Albergue Juvenil de Córdoba, pues, gracias a ello, "en Córdoba hacer turismo será menos complicado para las personas ostomizadas usuarias de este tipo de alojamientos".

Según ha informado Fapae en una nota, la importancia de este hecho radica, no solo en que los ostomizados puedan "contar con un aseo donde se hospedan", sino en el hecho de que, "al estar tan céntrico, al lado de la Mezquita, también podrán usarlo en caso de urgencia ostomizados que no se estén alojando en el albergue", según ha subrayado Rodríguez.

Por su parte, el presidente de la Fapoe, Javier Muñoz, disponer de este nuevo aseo es "una gran noticia, porque hay muchos jóvenes menores de 20 años que viven gracias a la bolsa de su ostomía. Yo, sin ir más lejos, la tengo desde los 21 años, ahora tengo 30 y, para quienes vivimos con una bolsa pegada al abdomen contar con estos aseos en un albergue juvenil es un balón de oxigeno".

"Tener o no tener un aseo disponible --ha aclarado-- es lo mismo que poder viajar o no poder. Sería bueno que los hoteles se concienciaran y tomasen ejemplo. Somos un colectivo grande y la mayoría 'jubilados' por nuestras enfermedades de base, aun siendo jóvenes, y aunque no es mi caso, si que lo es de la mayoría, que es gente joven 'jubilada' y con ganas de viajar".

Por último y por su parte, Silvia Rodríguez, ha señalado que Fapoe y Aocor seguirán luchando "para que Córdoba sea una ciudad amigable

con las personas ostomizadas, y para eso necesitamos más aseos, muchos más", pues "ahora mismo solo hay cuatro baños en la capital cordobesa, cinco en toda la provincia, que aunque ayudan a normalizar nuestras vidas, no son suficientes", sobre todo porque, "de los cinco aseos que tenemos en la provincia, aunque necesarios, tres están en hospitales, y no es precisamente donde hacemos vida social".

"Necesitamos aseos adaptados a ostomizados en centros comerciales, cines, teatros, restaurantes, estaciones de autobuses, de trenes, en la Universidad, en colegios, en institutos y en todas partes. Solo así lograremos normalizar nuestras vidas y la plena inclusión del colectivo", ha concluido.