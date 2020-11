Feafes inicia una campaña para dar a conocer el papel "esencial" de las familias para la recuperación en salud mental

SEVILLA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Familiares y Personas con Problemas de Salud mental (Feafes Andalucía Salud Mental) pone en marcha una campaña de concienciación y ayuda a los familiares de personas con problemas de salud mental con objeto dar a conocer la importancia "esencial" del papel que desarrollan los familiares y cuidadores, puesto que la experiencia vivida y la proximidad "es un soporte más al tratamiento y ayuda activamente al proceso terapéutico de recuperación y empoderamiento de estas personas".

En un comunicado, Feafes ha indicado que los familiares que comienzan a convivir con los problemas de salud mental dentro de su entorno necesitan el soporte de las asociaciones para aprender a manejar, en primera persona, la situación y utilizar las herramientas especializadas que ofrecen en los distintos programas que realizan las entidades para ayudar a comprender y resolver situaciones, dificultades y los distintos cambios que se producen en el entorno familiar.

La presidenta de Feafes Andalucía, Cristina González, médico de familia, ha manifestado que "la convivencia positiva, tener una red de apoyo familiar y social es garantía de avanzar en la recuperación y prevenir situaciones de agravamiento de la discapacidad y dependencia de las personas afectadas por un problema de salud mental, ya que ellos son un pilar fundamental para que estas personas recuperen su proyecto de vida".

Según un estudio de Eufami (European Federation of Associations of Families of People With Mental Illness), en la Unión Europea cuatro de cada diez cuidadores de personas con esquizofrenia viven con el sentimiento de no ser capaces de lidiar con una "constante ansiedad" debido a esta tarea. El 90% afirma desear más apoyos por parte de los profesionales y los servicios de salud mental.

Además, Feafes apunta que en España, el 84% de las personas con problemas de salud mental reciben atención por parte de cuidadores informales, en particular, sus familiares más próximos, que ven por tanto afectada su vida diaria. Por este motivo, es tan importante que familiares, amigos y cuidadores "se asesoren y que conozcan la labor de las entidades de salud mental". Andalucía cuenta 17 entidades con más de 56 delegaciones en todo el territorio, y se puede consultar en su página web https://feafesandalucia.org/asociaciones-feafes/.