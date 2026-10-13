La fecundidad de las andaluzas entre 30 y 44 años sin pareja y sin hijos cae un tercio desde 2008, según el IECA

Archivo - Imagen de archivo de un bebé recién nacido. - CONSELLERIA DE EMPRESA, HACIENDA E INNOVACIÓN

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tasa de fecundidad de las mujeres andaluzas de entre 30 y 44 años sin hijos previos y que convivían sin pareja en 2001 ha descendido alrededor de un tercio desde 2008, cuando alcanzó su máximo en el periodo analizado, hasta situarse en 65,4 por mil en 2023, según los datos publicados este martes por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Así se desprende de la actualización de las 'Estadísticas longitudinales de biografías reproductivas en Andalucía', que incorpora información de dos años más y amplía el periodo de estudio hasta el 31 de diciembre de 2023, con el objetivo de analizar la evolución de la fecundidad de la población andaluza en función de distintas características socioeconómicas.

En concreto, el informe revela que la fecundidad de las mujeres de entre 30 y 44 años que en 2001 convivían sin pareja y no tenían hijos experimentó un crecimiento hasta 2008, cuando llegó a triplicar la tasa de 32,8 por mil registrada en 2002. Desde entonces, este indicador ha mantenido una tendencia descendente hasta alcanzar los 65,4 por mil en 2023, una cifra que, no obstante, duplica la registrada al comienzo del periodo analizado.

La publicación, elaborada a partir de la Base de Datos Longitudinal de Población de Andalucía (BDLPA), permite estudiar la fecundidad según variables como el sexo, la edad, el tipo de convivencia y otras características socioeconómicas recogidas en los censos de población.

Para ello, el IECA ha integrado los datos del Censo de 2001 con los nacimientos, partos y variaciones residenciales registrados hasta finales de 2023, así como con información del Censo de Viviendas de 2011.

Por otra parte, el estudio incorpora herramientas cartográficas que permiten analizar la distribución territorial de distintos indicadores de fecundidad, entre ellos la edad media a la maternidad y paternidad, el número medio de hijos y la intensidad de la fecundidad respecto a la media andaluza.

En este sentido, los mapas elaborados por el organismo estadístico permiten identificar diferencias incluso dentro de un mismo municipio. Así, en el entorno de la ciudad de Almería, la edad media a la maternidad es más elevada especialmente en el centro urbano, mientras que las zonas de nuevos desarrollos urbanísticos presentan, en general, edades medias inferiores.

Los resultados pueden consultarse mediante tablas disponibles en el Banco de Datos Estadísticos de Andalucía y visores cartográficos que ofrecen información territorial a través de celdas de 250 metros y de un kilómetro.

Asimismo, el IECA ha puesto a disposición de los investigadores tres conjuntos de microdatos anonimizados correspondientes a una muestra del 10% de los episodios de seguimiento, con el propósito de facilitar nuevos análisis sobre la evolución de la fecundidad en Andalucía entre 2002 y 2023.