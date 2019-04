Federación Andaluza de Daño Cerebral Adquirido presenta un proyecto para dar a conocer esta discapacidad aún "invisible"

Publicado 23/04/2019 18:10:35 CET

SEVILLA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Daño Cerebral Adquirido (Fandace) ha presentado este martes en el Parlamento autonómico, junto a Bidafarma, el Proyecto de Difusión del Daño Cerebral Adquirido (DCA) en Andalucía, con el que se pretende dar a conocer esta discapacidad, aún denominada como "invisible" para la sociedad.

Al acto han acudido la viceconsejera andaluza de Salud y Familias, Catalina García; la directora general de Personas con Discapacidad e Inclusión de la Junta de Andalucía, Mercedes María López, y el secretario segundo del Parlamento andaluz, Manuel Andrés González, además de representantes de los partidos con diputados en la Cámara, según informa Fandace en una nota.

Además, como parte del proyecto han estado presentes en la mesa la presidenta de Fandace, Ana Pérez Vargas; el vicepresidente de Bidafarma, Antonio Pérez Ostos, y el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof), Antonio Mingorance.

Según subrayan desde la Fandace, el 'movimiento DCA' se encuentra con el "gran obstáculo" que supone su "desconocimiento", y por ello se ha llegado a un acuerdo con Bidafarma para que este documento esté presente en sus más de 4.000 farmacias en toda la comunidad autónoma.

Entre los ítems sobre los que se informan se encuentran '¿qué es el DCA?'; '¿qué me puede causar un DCA?'; '¿qué secuelas me puede producir un DCA?'; '¿por qué no me han informado de ello?'; 'rehabilitación y DCA' y 'el cuidado de los cuidadores', entre otros.

La gerente de Fandace, Rocío de la Rosa ha detallado punto por punto los elementos del plan en esta presentación, tras la que las personas con Daño Cerebral Adquirido que han acudido a la misma han podido realizar una visita en el propio Parlamento andaluz.

El Daño Cerebral Adquirido (DCA) es una lesión repentina en el cerebro. Se caracteriza por su aparición brusca y por el conjunto variado de secuelas que presenta según el área del cerebro lesionada y la gravedad del daño. Estas secuelas provocan anomalías en la percepción, alteraciones físicas, cognitivas y emocionales.